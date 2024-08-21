連戰夫妻鑽石婚黨內大咖雲集 盧秀燕：將出席恭喜前輩
國民黨前主席、前副總統連戰即將迎來90歲大壽，周六（24日）即將舉辦他和連方瑀60周年的「鑽石婚宴」，國民黨眾大老及黨內要角均出席，包括台中市長盧秀燕，盧表示，她會參加。
盧秀燕表示，她將參與盛會，前副總統連戰是前輩，她收到邀請，且周六不會影響到市政行程，確定共襄盛舉。
盧秀燕是國民黨2028總統熱門人選，上月因王金平表示要到台中拜訪盧秀燕，盧獲知即表示要南下高雄向王金平請益，並展開農業交流。
另王金平又將前立委聯誼移師台中，市長盧秀燕再度與一同宴請國民黨立委，本周六兩人即將同框，另有國民黨大老、黨內要角出席。
外界猜測是否為了布局盧秀燕黨主席之路備受關注，市府人員則表示「想太多」。
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