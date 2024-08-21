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台鐵站務員遭攻擊 藍委擬修法加重處分施暴者

中央社／ 台北21日電

台鐵嘉義大林車站女站務員日前在站內遭攻擊，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，大眾運輸從業人員遭受不平等待遇及暴力，應受到重視，將邀集台鐵等大眾運輸產業工會，研擬修法，增訂大眾運輸從業人員執勤遭暴力攻擊，應對加害者加重處分。

台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車，遭揮打右手臂，18日以公開信呼籲交通部與公司做員工的後盾。台鐵公司董事長杜微19日親自回信，表示會協助延聘律師，並由公司先支付費用。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇今天上午在立法院國民黨團召開「安全改革別做半套，基層參與才有保障」記者會，呼籲杜絕職場暴力、捍衛勞動尊嚴。

洪孟楷指出，台鐵公司化的訴求就是運輸安全、提升服務品質及找回台鐵員工榮譽感。曾幾何時，台鐵員工服務大眾變成自己要買密錄器，擔心是否會被乘客攻擊。如果連給員工最基本的安全上班環境都做不到，這個公司是不及格的。

洪孟楷表示，過去幾年社會逐漸重視急診室暴力，現在不管是台鐵、高鐵、捷運、航空運輸等大眾運輸從業人員遭受不平等的待遇及暴力，也應受到重視，相關的職場暴力應避免。無論是增加鐵路警察、加派保全，或台鐵員工執勤時配戴密錄器等訴求，請台鐵公司正面回應。

洪孟楷指出，未來他會邀集台鐵、高鐵、捷運、航空運輸等相關產業工會，一同研擬是否在職業安全衛生法中，增設大眾運輸從業人員執勤時遭受暴力攻擊，應加重處分，讓加害者付出相對的代價，用這樣的態度，向全民傳達，必須給予服務業、大眾運輸業從業人員最基本的尊重及保障。

朱智宇表示，台灣鐵路產業工會已向台鐵公司提出訴求，包含提高鐵路警察人力及巡邏頻率，如果無法馬上增派鐵路警察，應比照高鐵公司、捷運公司，增派車站保全。如果台鐵公司連以上都做不到，至少能夠公發密錄器給員工自保。

朱智宇指出，這次事件發生後，台鐵員工最擔心的是，車站大廳監視器無法清楚錄到員工遭攻擊當下的畫面，恐影響事後救濟的困難，且列車長如果在列車上遭辱罵或遭攻擊，列車上也完全沒有相關監視器可以錄下畫面。

朱智宇表示，杜微調薪每月多新台幣5萬元，而市面上的密錄器一台2000元，杜微是否願意捐出調薪，幫每位台鐵員工逐步購置密錄器，表達對員工安全的決心。呼籲杜微拿出安全改革方案，善盡雇主應盡的責任，而非以工作報告包裝成改革的方式，對此產業工會無法接受。

對於是否醞釀在中秋節罷工，朱智宇說，目前沒有這樣的規劃。

台鐵公司化 大眾運輸 洪孟楷

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