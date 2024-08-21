韓國瑜接見中華安得烈慈善協會 讚許發揮人飢己飢精神

立法院長韓國瑜今天在立院接見社團法人中華安得烈慈善協會。韓國瑜致詞時表示，有道是「雪中送炭更勝於錦上添花」，中華安得烈慈善協會以「人溺己溺，人飢己飢」的人道理念自2011年成立至今，透過「食物銀行計畫」，長期提供弱勢家庭孩子們充足營養膳食，幫助許多孩子健康成長，相當偉大。

韓國瑜還說，中華安得烈慈善協會也長年關懷援助弱勢年長者，讓他們生活有所依靠；對遭逢突發事故、重大疾病個案家庭，提供資源，幫助他們度過難關；因應國內外大型災難危害，並多次援助災民，像是上個月凱米颱風帶來強風豪雨災情，協會立即包裝500個安心食物箱，為受災民眾提供即時的幫助，正是「風雨雖無情，人間必有愛」的最佳寫照。

韓國瑜舉例，像「善果計畫」培養孩子惜食、感恩與分享的品格操守，舉辦暑期成長營等活動，協助孩子適性發展，拓展視野、翻轉生命，讓孩子更有自信面對未來的挑戰。他代表立法院對協會長年付出與貢獻致上崇高敬意。

韓國瑜接著說，回想自己從政路上，走訪過全台各地，曾拜訪許多社會角落默默耕耘善事的人，也接觸過許多感人正面的故事。他曾經說過 ：「台灣的偉大、光亮及正能量，並非來自政治人物，而是出自於基層草根人民身上」。

韓國瑜表示，銀河璀璨原於繁星相匯，九層之台始於一磚一土。每一個人的善舉，看似點點微光，一開始也許沒有太陽般耀眼、也沒有霓虹燈奪目，但相信凝聚和累積的力量，可以讓愛形成良善的循環，永續照亮台灣的每個角落。

韓國瑜勉勵大家，「我們不能選擇出身，但卻可以選擇人生。」選擇面對成長路上的逆境與挑戰，可以讓它成為生命中的養分，帶著勇氣與韌性向未來出發，一定可以活出自己想要的人生。此外，「落其實者思其樹，飲其流者懷其源」，也期望每個孩子心中都能秉持惜福感恩的心，日後有所成就後回饋社會。

韓國瑜指出，世界上有三種人令人感佩敬重：一是慈善家，願意以自己的力量幫助需要幫助的人；二是宗教家，總是自度度人、教化感動人心；第三則是政治家，願意為下一代規畫美好的生活，為國富民強貢獻心力。身為政治人物，他自勉也呼籲立院所有政治人物應不分黨派，以福國利民的思維，成為人民最堅強的後盾，實現富足安樂的社會。韓國瑜期望中華安得烈慈善協會的慈善事業經營順遂、源遠流長，在台灣這塊土地將愛心源源不斷送出去，被關懷者能源源不斷接收到各方的熱、光與愛。