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核二室外乾貯場卡水保計畫 新北：台電申報就可開工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台電已將核二廠乾貯設施水保計畫送新北市審查，新北市農業局表示，農業局已經完成核備作業，台電申報開工後即可進場施工。圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。本報資料照片
台電已將核二廠乾貯設施水保計畫送新北市審查，新北市農業局表示，農業局已經完成核備作業，台電申報開工後即可進場施工。圖為核二廠一號機（右）、二號機（左）外觀。本報資料照片

原預定2017年完工的核二廠室外乾貯場仍未興建，台電與新北市府仍卡在水保計畫，台電今年6月中與新北市完成行政調解，新北市農業局表示，農業局目前已完成核備作業，台電申報開工後即可進場施工，後續將針對水土保持計畫內容進行施工檢查及查核。

核二廠因遲遲無法興建室外乾貯設施，一號機已於2021年12月提早除役，二號機則是在去年3月除役，但目前燃料棒都還放置在爐心中。

核能二廠乾貯場涉水土保持部分，農業局表示，台北高等法院已於今年6月11日調解決定，由台電將水土保持計畫，與水土保持技師簽證計畫證明內容安全無虞，由經濟部核轉新北市府，6周內辦理核備後，新北市府依據調解決定，已於8月14日完成核備。

新北市府表示，請經濟部督促台電按圖施工，如發現施工有狀況要立即通報。民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，市府將派員立即前往制止取締，若發現任何違規案件，將立即處置，避免違反水土保持法之情事發生，以維護民眾生命財產安全。

北市府 台電

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