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藍控綠操弄東岸商場罷免無理由 是為重選市長的「政治陽謀」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨市議員藍敏煌（中）、俞叄發（左）、郭美秀（右）今召開記者會，指東岸商場市府依法行政，合法沒問題，批民進黨與罷免團體不斷操弄東岸商場，罷免謝國樑失去正當性。記者游明煌／攝影
國民黨市議員藍敏煌（中）、俞叄發（左）、郭美秀（右）今召開記者會，指東岸商場市府依法行政，合法沒問題，批民進黨與罷免團體不斷操弄東岸商場，罷免謝國樑失去正當性。記者游明煌／攝影

東岸商場爭議是罷免謝國樑案的導火線，但相關案件基隆市府已四連勝，國民黨市議員藍敏煌、俞叄發、郭美秀今召開記者會，指東岸商場市府依法行政，合法沒問題，批民進黨與罷免團體不斷操弄東岸商場，罷免謝國樑失去正當性，罷免只是民進黨要奪回市長的「政治陽謀」。

藍敏煌說，市長謝國樑上任後，依法重新招標東岸商場OT案，NET因為沒有得標挾怨報復，讓原本只是一個單純且成功的促參案被模糊焦點，加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成後來挺NET、反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的主要理由。

民團與民進黨質疑謝市長點交東岸商場的行為是強盜，藍敏煌說青，現在法院已明確判決東岸商場為市產，謝市長團隊依法點交行為並無不法，反而是NET強占市產，才是侵害市民權益。

針對民進黨秘書長林右昌昨批評謝市長掏空基隆，藍敏煌反擊，指林右昌8年還債26億，而謝國樑上任一年就還了9億，相比起來謝市長更會持家。市政府所能運用的經費均是由議會通過之預算，怎麼掏空，林右昌完全顛倒是非黑白。

藍敏煌請大家挺身而出，用不同意罷免來反制民進黨的惡質操作，以避免台灣陷入一連串的罷免潮，「民進黨就是市長輸了要重選」。

俞叁發表示，大日公司以與基隆市府簽的5年OT合約，卻以ROT方式轉租NET10年，完成增建後，但這些增建部分的產權理應移交給基隆市府，但林右昌默許這一切發生，黑箱的決策過程令人匪夷所思。

郭美秀說，市府四連勝顯示當初罷免案的理由，東岸商場爭議已完全不存在，罷免案失去其正當性。

民進黨 罷免 謝國樑

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