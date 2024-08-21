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高虹安誣告判刑10月 綠批不知反省、藍力挺上訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被控誣告獲判10月，她今天回應表示，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，高虹安被控誣告獲判10月。高虹安今回應，對於與誣告罪成立要件相悖的判決深感遺憾，並將提出上訴。綠營竹市議員對此痛批高虹安不知反省與檢討；藍營竹市議員則力挺到底，支持她上訴捍衛清白。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳時奮不起訴，陳時奮認為高虹安明知學歷不實興訟，自訴高虹安犯誣告罪。

高虹安今天透過親近人士表示，當年提告陳時奮時，並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當之函文，或資策會2021年已啟動內部調查並回覆她：「無智財權違法」，這些證據並經法院採為資策會自訴案不受理判決之證據，足可證明她並無誣告之故意，更無捏造事實或證據。

高虹安強調，對於與誣告罪成立要件相悖的判決，她深感遺憾，並將提出上訴。

民進黨籍市議員楊玲宜批，高虹安處處政治算計、政治操作的結果，就是讓自己身陷官司訴訟、爭議不斷、屢屢躍上社會新聞版面，「讓新竹人蒙羞！」很遺憾無論是涉貪案抑或是論文抄襲等案，依舊不見高虹安的自我反省與檢討。

國民黨團總召、市議員陳慶齡則支持高虹安上訴，他認為每個法官心證、見解不同，「換成其他法官也許會有不同法律見解」，國民黨團上下都支持高虹安上訴捍衛清白。

國民黨團總召、市議員陳慶齡則支持高虹安上訴，他認為每個法官心證、見解不同，國民黨團上下都支持高虹安上訴捍衛清白。圖／聯合報系資料照片
國民黨團總召、市議員陳慶齡則支持高虹安上訴，他認為每個法官心證、見解不同，國民黨團上下都支持高虹安上訴捍衛清白。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍市議員楊玲宜批，很遺憾無論是涉貪案抑或是論文抄襲等案，依舊不見高虹安的自我反省與檢討。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍市議員楊玲宜批，很遺憾無論是涉貪案抑或是論文抄襲等案，依舊不見高虹安的自我反省與檢討。圖／聯合報系資料照片

議員 陳時奮 高虹安

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