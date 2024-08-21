李孟諺到林宜瑾...台南幫頻出事 綠派系鬥爭疑雲再起

交通部長李孟諺日前才傳出婚外情隨即請辭獲准，今天又傳出民進黨立委林宜瑾疑因助理費案，辦公室遭檢調搜索。綠營人士表示，李孟諺案被爆料的背後沒那麼簡單，有系統的輿論戰恐怕來自綠營內部；林宜瑾案同樣是被人檢舉，矛頭指向綠營內。加上近期陳宗彥案，「台南幫」頻被針對，恐與派系鬥爭脫不了關係。

國民黨立委李彥秀表示，李孟諺是技術官僚出身，過去少有爭議，這次爆發桃色風暴，是民進黨內派系鬥爭的延伸，更是直指交通部長的位置，賴清德總統上任後，還沒有明顯建樹，就折損一名政務官，出師不利。

綠營人士指出，李孟諺案爆料資訊擠牙膏式釋出，深知細節、手段純熟的模式，讓人不得不懷疑爆料訊息是否來自綠營內部。李孟諺雖被視為賴清德的「台南幫」，但早期曾獲蘇貞昌信賴，蘇貞昌任行政院長時也十分倚重，近期蘇系大將丁彥哲被拔台酒董座、圓山董座林育生不穩，被視為當權派系正在「消滅蘇系」，此次無論是因不滿賴清德而劍指台南幫，或是清算蘇系時連帶警告，綠營茶壺風暴恐怕還未平息。

綠營人士表示，林宜瑾案起因於助理費被檢舉疑涉不法，由於林宜瑾擔任民代資歷相當深，助理費相關運用已相當有經驗，要掌握足夠證據讓檢方能拿到搜索票，這些資訊合理推論，應來自於綠營。該人士說，從李孟諺到林宜瑾，恰巧都與台南頗有淵源，恐怕不是巧合，有派系鬥爭意味。