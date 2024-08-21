陳玉珍訪北京爭取開放陸客赴金 綠委籲把中共痛罵一頓

國民黨立委陳玉珍、金門縣議長洪允典等人赴北京，希望爭取開放陸客到金門旅遊，預計明天將會見國台辦主任宋濤。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，政府對陸客來台自由行早就準備好，不對等開放的是中國，希望陳玉珍到北京把中共痛罵一頓。

莊瑞雄指出，陳玉珍赴中國爭取陸客來台旅遊是好事，政府歡迎陸客來台，也做好因應準備，雖然現在兩岸關係嚴峻緊張，但民間交流沒必要限制，過去有開放的經驗，只要中共拍板定案，我們也有因應的準備，期待中國大陸政府釋出善意，不要要求台灣一定要做出什麼兩岸關係承諾才來開放。

莊瑞雄表示，現在是中國對自己的人民來台灣自由行或團客都沒有放行，既然陳玉珍要去中國訪問，應該把老共痛罵一頓，不應再阻撓陸客來台旅遊。