藍委陳玉珍今率團訪問北京 爭取開放陸客赴金門觀光

國民黨立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典今天下午將率領金門縣議員及旅遊觀光業者前往北京。預計明天拜會大陸國台辦主任宋濤，表達希望盡快恢復兩岸觀光旅遊的期待。陳玉珍指出，兩岸關係的回溫如同接力賽一樣，需要「一棒接一棒」，希望接下來能在大陸十一長假前，讓旅客也能到訪金門，如能成功，也象徵兩岸全面恢復觀光旅遊又向前邁進重要一步。

另外，陸委會說，「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」。陳玉珍表示會「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的台灣遊客權益。

該團由金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員們，由國民黨金門縣立委陳玉珍陪同，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

陳玉珍提到，今年「0214金廈翻船」及胡姓釣客滯留大陸等突發事件，確實讓兩岸關係一度降到了冰點。但近期罹難大陸船員魂歸故里，胡姓釣客也順利返抵金門，澎湖4名船員也順利返台，金廈海域船難相互人道救援等，顯示兩岸只要有良性互動，就會朝著好的方向發展。

陳玉珍說，4年前突如其來的全球疫情，使兩岸間熱絡的觀光旅遊往來受到阻隔，但隨疫情過去，卻沒有全面恢復兩岸觀光旅遊。以金門來說，看到馬祖迎來第一批的陸客旅遊團，令向來對大陸人民最友善、強調「金廈共飲一江水」、「兩岸一家親」的金門鄉親，內心五味雜陳。因為陸客無法來金門觀光旅遊，不僅金門觀光旅遊產業哀鴻遍野、叫苦連天，金門地區的零售業、服務業也賺不到錢。

陳玉珍提到，她與國民黨團立委積極推動，終於趕在7月16日立法院休會前，立院通過「要求政府解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」主決議。代表台澎金馬全體人民期盼能夠早日實現全面恢復兩岸觀光旅遊，也代表著台澎金馬對持續走向和平穩定發展的堅持。

除了期盼早日實現陸客來金門，陳玉珍也希望開放陸生到金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台，並建議金門地區金融機構能在廈門設點與金門發展攸關議題。她會利用與宋濤見面的機會，當面提出建言。期盼此行能夠一切順利，達到正面效果，真正表達出金門鄉親及廣大台灣民眾的心聲，讓全面恢復兩岸觀光旅遊的目標早日實現。