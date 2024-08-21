黃珊珊挑戰北市長夢碎 蔣萬安用6字回應2026藍白合

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波持續擴大，民眾黨中評會決議，將柯文哲2024大選競選總幹事黃珊珊停權3年，等同黃珊珊2026挑戰市長路確定夢碎，無法參與2026九合一選舉。

台北市長蔣萬安今天被問到，2026若回歸藍綠對決，是否尋求小草支持、台北藍白合？蔣回應「市政不分顏色」，他就是全力協助市民解決問題，並且持續提供更好的服務，照顧市民朋友。

蔣萬安今天上午出席日本自民黨青年局與北市府青年局交流會活動，對於黃珊珊確定無緣參選代表民眾黨參選2026北市長選舉，蔣萬安說，這還有很長一段時間，我現在就是專精在市政上面，為市民提供更好服務。

媒體追問，接下來若回歸藍綠對決，是否會爭取民眾黨的支持，台北藍白合？蔣萬安則表示，市政不分顏色，我們就是全力來協助市民解決問題，並且持續提供更好的服務來照顧市民朋友。