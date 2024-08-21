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黃珊珊挑戰北市長夢碎 蔣萬安用6字回應2026藍白合

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席日本自民黨青年局與北市府青年局交流會活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席日本自民黨青年局與北市府青年局交流會活動。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波持續擴大，民眾黨中評會決議，將柯文哲2024大選競選總幹事黃珊珊停權3年，等同黃珊珊2026挑戰市長路確定夢碎，無法參與2026九合一選舉。

台北市長蔣萬安今天被問到，2026若回歸藍綠對決，是否尋求小草支持、台北藍白合？蔣回應「市政不分顏色」，他就是全力協助市民解決問題，並且持續提供更好的服務，照顧市民朋友。

蔣萬安今天上午出席日本自民黨青年局與北市府青年局交流會活動，對於黃珊珊確定無緣參選代表民眾黨參選2026北市長選舉，蔣萬安說，這還有很長一段時間，我現在就是專精在市政上面，為市民提供更好服務。

媒體追問，接下來若回歸藍綠對決，是否會爭取民眾黨的支持，台北藍白合？蔣萬安則表示，市政不分顏色，我們就是全力來協助市民解決問題，並且持續提供更好的服務來照顧市民朋友。

民眾黨 蔣萬安 藍白合

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