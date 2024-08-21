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盧秀燕找侯友宜選黨主席？ 侯不置可否：市政交流密切
國民黨主席明年改選，外傳台中市長盧秀燕將找新北市長侯友宜競選黨主席。侯不置可否說，他與盧在市政交流上密切合作，現階段各司其職帶動新北、台中的建設跟經濟發展，才是首要目的。
有國民黨高層指出，盧秀燕選主席面臨兩難，不僅要挑戰現任主席，且任期與市政重疊一年半，認為找志同道合的主席代理人，「盧X配」才能兩全其美，近期侯跟盧兩人因市政行程合體，引發外界聯想。
侯今主持市政會議，會後被問及外傳盧秀燕將給侯選黨主席，是否排斥參選黨主席？侯說，他與盧在市政交流上密切合作，一切以市政交流為主，現階段各司其職帶動新北、台中的建設跟經濟發展，才是首要目的。至於是否支持盧選黨主席，侯感謝大家關心，再次強調一切拚市政為主。
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