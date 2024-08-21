憂台海局勢 日本前首相野田：堅決反對以武力改變現狀

日本前首相、眾議員野田佳彥今受邀出席凱達格蘭論壇發表專題演講。對於台海議題，他在演說中強調，個人堅決反對以武力改變現狀，再次強調紛爭要以和平方式解決的重要性。

野田佳彥今出席「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話」，他指出，他曾在2002年、2008年、2015年都曾造訪過台灣，這一次是他第四次訪問台灣，也是睽違9年再度訪問台灣。

野田認為，當新冠疫情蔓延全球時，只有台灣被排除在國際社會的防疫體系之外，這是令人相當擔憂的事情，強調這不僅是台日之間的問題，國際社會必須有共同的危機感。

野田表示，今年5月27日，在日內瓦舉行的世界衛生組織（WHO）的年會上，會員國依舊沒有同意台灣以觀察員的身分參加。這已是連續8年，台灣被排除在外，他對此深感遺憾。

野田指出，日本在應對全球衛生的課題上，向來認為不應該造成地理上的空窗地帶，在此一思維下，日本一貫支持台灣以觀察員身分，參與世界衛生組織大會，並表示，讓政治及外交上敏感的問題，介入全球衛生健康和安全管理是錯誤的作法。他說，身為日本國會議員，他將繼續堅定支持台灣以觀察員的身分參與WHO。

另外，他表示，台灣很早以前就公開表示，將尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等普世價值，極為重要的夥伴，也是重要友人。對於台灣提出申請加入，日本表示歡迎。不過，他也表示，凡涉及CPTPP新成員國在申請加入時，申請加入的經濟體必須要能完全符合CPTPP的高標準，並且未來是否具備持續滿足該高標準的意圖及能力，都必須接受嚴格的審查。

野田說，2021年4月，日本和美國在美日元首高峰會的聯合聲明中，「除了強調台海和平與穩定的重要性外，並敦促兩岸問題要以和平的方式解決」。此項聲明內容，同年6月，在英國康沃爾舉行的G7元首高峰會上，G7領導人的聯合公報中，再次載明該項聲明。他認為，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性，這已變成世界的共識。

他表示，對擁有共同基本價值，以及維護和平與穩定國際秩序的國家而言，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷向國際社會傳達此一訊息；他個人也對台海局勢深表憂慮，且堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。他也再次強調，堅決反對以武力改變現狀，再次強調紛爭要以和平方式解決的重要性。