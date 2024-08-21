快訊

超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

剃平頭上成功嶺！33歲許光漢確定入伍 經紀公司回應：期待明年回歸

高虹安誣告陳時奮判10月理由曝光！法官：明知論文抄襲期刊

憂台海局勢 日本前首相野田：堅決反對以武力改變現狀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」，特別邀請到日本前首相野田佳彥（圖）眾議員發表專題演講。記者曾學仁／攝影
「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」，特別邀請到日本前首相野田佳彥（圖）眾議員發表專題演講。記者曾學仁／攝影

日本前首相、眾議員野田佳彥今受邀出席凱達格蘭論壇發表專題演講。對於台海議題，他在演說中強調，個人堅決反對以武力改變現狀，再次強調紛爭要以和平方式解決的重要性。

野田佳彥今出席「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話」，他指出，他曾在2002年、2008年、2015年都曾造訪過台灣，這一次是他第四次訪問台灣，也是睽違9年再度訪問台灣。

野田認為，當新冠疫情蔓延全球時，只有台灣被排除在國際社會的防疫體系之外，這是令人相當擔憂的事情，強調這不僅是台日之間的問題，國際社會必須有共同的危機感。

野田表示，今年5月27日，在日內瓦舉行的世界衛生組織（WHO）的年會上，會員國依舊沒有同意台灣以觀察員的身分參加。這已是連續8年，台灣被排除在外，他對此深感遺憾。

野田指出，日本在應對全球衛生的課題上，向來認為不應該造成地理上的空窗地帶，在此一思維下，日本一貫支持台灣以觀察員身分，參與世界衛生組織大會，並表示，讓政治及外交上敏感的問題，介入全球衛生健康和安全管理是錯誤的作法。他說，身為日本國會議員，他將繼續堅定支持台灣以觀察員的身分參與WHO。

另外，他表示，台灣很早以前就公開表示，將尋求加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。對日本而言，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等普世價值，極為重要的夥伴，也是重要友人。對於台灣提出申請加入，日本表示歡迎。不過，他也表示，凡涉及CPTPP新成員國在申請加入時，申請加入的經濟體必須要能完全符合CPTPP的高標準，並且未來是否具備持續滿足該高標準的意圖及能力，都必須接受嚴格的審查。

野田說，2021年4月，日本和美國在美日元首高峰會的聯合聲明中，「除了強調台海和平與穩定的重要性外，並敦促兩岸問題要以和平的方式解決」。此項聲明內容，同年6月，在英國康沃爾舉行的G7元首高峰會上，G7領導人的聯合公報中，再次載明該項聲明。他認為，世界各國現在都開始意識到台海和平穩定的重要性，這已變成世界的共識。

他表示，對擁有共同基本價值，以及維護和平與穩定國際秩序的國家而言，尤其是與台灣有密切關係的鄰國日本，應該率先持續不斷向國際社會傳達此一訊息；他個人也對台海局勢深表憂慮，且堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。他也再次強調，堅決反對以武力改變現狀，再次強調紛爭要以和平方式解決的重要性。

台海 日本

延伸閱讀

來去日本中部名古屋 絕美世外桃源「VISON」的奇幻之旅

賴清德總統出席「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」

日本自民黨青年局再訪 連勝文：持續加深台日交流

日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

相關新聞

盧秀燕找侯友宜選黨主席？ 侯不置可否：市政交流密切

國民黨主席明年改選，外傳台中市長盧秀燕將找新北市長侯友宜競選黨主席。侯不置可否說，他與盧在市政交流上密切合作，現階段各司...

劉和然：只要努力就會被看見 被解讀表態有意參選新北市長

2026地方選戰藍綠白開始布局，TVBS昨公布新北市長各陣營人選支持度，國民黨以台北市副市長李四川支持度最高，新北副市長...

陳玉珍訪北京爭取開放陸客赴金 綠委籲把中共痛罵一頓

國民黨立委陳玉珍、金門縣議長洪允典等人赴北京，希望爭取開放陸客到金門旅遊，預計明天將會見國台辦主任宋濤。民進黨立法院黨團...

藍委陳玉珍今率團訪問北京 爭取開放陸客赴金門觀光

國民黨立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典今天下午將率領金門縣議員及旅遊觀光業者前往北京。預計明天拜會大陸國台辦主任宋濤，表...

一中政策回美民主黨綱 洪孟楷：某種程度代表賀錦麗方向

美國民主黨正於芝加哥舉辦全國黨代表大會，19日開會首日就公布新黨綱，恢復原被刪除的「一中政策」，強調兩岸、台海不會片面改...

黃珊珊挑戰北市長夢碎 蔣萬安用6字回應2026藍白合

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波持續擴大，民眾黨中評會決議，將柯文哲2024大選競選總幹事黃珊珊停權3年，等同黃珊珊20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。