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劉和然：只要努力就會被看見 被解讀表態有意參選新北市長
2026地方選戰藍綠白開始布局，TVBS昨公布新北市長各陣營人選支持度，國民黨以台北市副市長李四川支持度最高，新北副市長劉和然今也首次公開表態「只要努力就會被看見」，並指他與李兩人都是事務官出身，看到李民調好對藍營來說是好事，而他也會持續為市政做更多的貢獻，一起被看見。劉和然這番話也被解讀為首度表態有意參選新北市長。
TVBS昨公布最新民調，新北市長一役李四川以40％支持度，領先民進黨立委蘇巧慧的32％及民眾黨立委黃國昌的10％支持度；若由劉和然出戰，支持度25％，低於蘇巧慧的支持度36%，另外有16%支持黃國昌，有20%未決定。
對此，劉和然今首次公開表態參選意願，他說離選舉還有兩年多的時間，看到昨天民調認為很不錯，因為不管是李或是自己都是事務官出身，代表「只要努力就會被看見」，他這一段時間也努力勤跑，看到李的民調表現好對藍營來說是好的結果。
劉說，李剛剛也提到，他是事務官出身，他會繼續努力，「讓我們一起來被看見。」此外，劉也說，他跟李是老朋友老同事，也是老長官，希望大家一起為這塊土地多做一點，並強調只要努力就會被看見，不管你是政治人物還是事務官，會持續為市政做更多的貢獻。
新北市長侯友宜則說，離選舉還有一段時間，非常大家謝謝關心新北市的建設跟發展，每一個人各司其職，大家好好的在自己工作崗位上盡全力。
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