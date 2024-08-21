遭控當小三、特助涉弊、弟弟酒駕...林宜瑾從政爭議多

台南幫又出事？就在民進黨立委林宜瑾生日前４天，其立委辦公室今天遭檢調人員搜索，據悉，這次查案由南檢發動，案由與助理費有關。林宜瑾過去爭議不少，不只被指控介入他人婚姻、特助涉入弊案，弟弟也被質疑仗勢欺人性騷女性，開公務車酒駕肇事逃逸，還靠關係擔任要職。

現年54歲的民進黨新潮流立委林宜瑾，向來被視為賴清德總統的子弟兵，野百合學運出身，曾連任6屆台南議員，2020年轉戰立委成功連任至今，個性海派。她過去爭議頻傳，尋求立委連任期間，曾被媒體爆料介入一對國中教師的婚姻，導致男方拋家棄3子與原配分居長達3年，但林宜瑾駁斥這是選舉奧步，嚴正澄清。

台南市議員林燕祝也曾抨擊，林宜瑾特助朱明宏涉入弊案，質疑朱明宏一路地方中央追隨林宜瑾，成立宏權等三家科技公司，違反「公職人員利益迴避法」和「貪汙治罪條例」，還連續多年標下各區公所和機關共9237件工程管理費標案，卻拿來買碳粉和墨水匣，導致公所和機關碳粉堆積如山。

今年民進黨全代會改選黨內權力核心，親賴系未如預期拿下7席，意外掉的1席，正是林宜瑾，投出關鍵一票的，還是屬於鄭文燦系統的民進黨中執委呂林小鳳。呂林事後發布千字文致歉，痛斥新系在鄭文燦遇難時冷眼旁觀，如今又在黨職動手腳，不滿「桃園隊」被當成「棄子」，盛怒之下因此蓋下廢票，引發黨內熱議。

此外，林宜瑾的親弟弟林昱仲在台南也爭議連連，傳出他任職環保局機要期間，被質疑仗勢欺人性騷女性，開公務車酒駕肇事逃逸，還飆罵時任南市環保局局長室的王姓女秘書，王憤而在臉書怒發不自殺聲明，質疑「因為是賴系子弟兵，有立委姊姊可撐腰？就可以這麼欺侮人？」還傳出他靠關係擔任遠東科技大學董事和安南醫院公關。