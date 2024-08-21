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林宜瑾國會辦公室一早遭檢調搜索 疑與助理費有關

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一度被傳國會辦公室被搜索 黃珊珊嗆媒體唯恐天下不亂

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。記者余承翰／攝影
民眾黨立委黃珊珊。記者余承翰／攝影

台南地檢署今天派員北上搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室，鏡周刊發布快訊稱民眾黨立委黃珊珊辦公室遭檢調搜索，之後又發布更正。黃珊珊為此發布聲明，嗆鏡周刊唯恐天下不亂，違反自律守則。

鏡周刊稍早報導，民眾黨總統大選政治獻金風波越演越烈，檢調今天一早進入立法院搜索黃珊珊辦公室，引來媒體及許多國會助理圍觀。

據了解，此為台南檢調系統北上搜索林宜瑾國會辦公室，不過一時走錯樓層，鏡周刊搶快發布錯發訊息。

黃珊珊稍早在臉書表示，鏡周刊發布快訊指稱因為政治獻金案，黃珊珊國會辦公室遭到檢調搜索，此為不實報導，完全子虛烏有，該媒體以不實報導發出快訊，製造黃珊珊遭搜索的虛假資訊，「未盡媒體應查證之責，唯恐天下不亂，違反第四權應有的自律守則，本辦公室強烈譴責。」

林宜瑾 辦公室 黃珊珊

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