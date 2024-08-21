被點名接任交通部長 前中華董座魏健宏回應了

中華郵政公司今天在金山大樓10樓舉辦董事長交接典禮，除了現任董事長王國材、卸任董事長吳宏謀，前中華郵政董事長、成大交管系教授魏健宏也出席現場，面對媒體詢問可能接交通部長一事，魏健宏僅說謝謝，「今天是中華郵政大日子。」

李孟諺19日上午被PPT網友爆料身陷桃色風波，當天下午透過交通部發表聲明，對於個人過去行為造成太太與家人莫大困擾、導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並主動向賴清德總統、行政院長卓榮泰請辭，旋即請辭獲准。

行政院昨晚宣布由交通部政務次長陳彥伯暫代交通部長，部長接任人選呼聲較高人選除了魏健宏，還包括曾任台南市交通局長的交通部前次長張政源、民進黨前立委鄭運鵬、台灣世曦工程顧問董事長及前民進黨不分區立委施義芳和民進黨秘書長林右昌。

魏健宏今面對媒體詢問有關接交通部長一事僅是微笑，揮揮手說了2聲「謝謝」，之後再表示，今天是中華郵政的大日子，隨後就不再發言。