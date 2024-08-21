【專家之眼】「去全球化」趨勢下 看中美博弈與產業布局

一度被暢銷書作者喊的震天響口號和字眼，諸如：地球是平的、地球村年代、十倍速等等，如今卻在金融大海嘯和新冠疫情以迄，基於公衛需要與國安考量的生產鏈重組，看似師出有名的各自搏命當中，正逐步背棄世貿組織（WTO）的基本原則與共同使命，紛紛改以各種名目來炮製出高關稅與投資障礙。

正當歐盟委員會主席，馮德萊恩女士，在取得競逐第二任的潛在支持之後，旋即以產能過剩的擔憂，推動對中國大陸產製電動車的關稅課徵；訊息一公開，立即有來自德國汽車業者的公然反對，卻依然無濟於事。歐盟委員會著手進行最終版本的公開徵詢，於本月底行將截止意見蒐集；並於今年的10月30日，進行最終版本的確認公告。

自新冠疫情以迄的全球經濟復甦，已然延遲兩年多；而冷灶熱燒的美國公共投資與民間廠房的新建，支出業已到位。可惜的是，「去全球化」意圖仍未見到有明確的路徑圖；遑論美國兩黨總統候選人的政綱，也沒看到緩議的可能之下，主要全球大廠的政治壓迫、心態觀望與潛在投資風險，均有增無減。

在重重阻難之下，德國廠商仍擴大其在中國大陸的投資金額；而中國大陸的電動車商，也選擇到中歐國家蹲點和布局。至於台灣企業，也沒得一刻閒！

台積電在亞利桑那州的第二廠，雖然量產時程一再延後；卻陸續傳出供應鏈業者抱怨，他們並沒能拿到美國政府的補貼，只是從半導體設備商、材料生產、先進封測以及下游的組裝業者，都必須以投資美國的實際行動，來響應半導體產業群的回流政策。

即使是率先表態支持美國回流政策的台灣上市公司，業者被迫一再擴大投資規模！企業的無奈在於，「到底要多大比重的生產線回流，美方才滿意呢？」

反觀，荷蘭半導體設備的大廠，ASML，執行長富凱特（Christophe Fouquet）則指出，大陸晶片製造技術，確實落後10年；且在短期內，仍無法自主研製極紫外曝光機（EUV）。不過，他客觀地指出：在小院高牆的中美脫鉤態勢不變下，主要國家即使願意配合做科技管制；但中低階晶片的生產規劃也要積極應對，以免在日後又出現供需失衡的大缺口。

信然，當歐、美國家的右派政要也提出了「產能過剩」論，並試圖一箭雙鵰的阻斷新能源與綠色產業的發展。如今各國加徵關稅的舉措，即使世貿組織也已鞭長莫及；殺紅了眼之後的關稅報復戰，遲早要有的事。

在可預見的將來，不只中國大陸出口商，必須搭配各類組裝切換與異地的額外投資，各國廠商皆然；至於末端消費者的物價擔負，自然要節節升高的。