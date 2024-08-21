快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

開放陸客赴金門有譜了？金門民意代表團今赴北京將拜會國台辦

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門民意代表團今天赴北京，由議長洪允典率領多位議員，擬拜會國台辦，爭取開放陸客來金門。記者蔡家蓁/攝影
金門民意代表團今天赴北京，由議長洪允典率領多位議員，擬拜會國台辦，爭取開放陸客來金門。記者蔡家蓁/攝影

開放陸客金門有譜了？在國民黨金門立委陳玉珍陪同下，由金門縣議會議長洪允典擔任團長，團員包括多位縣議員及金門與台灣旅遊觀光業者等20人，將於今日下午一同前往北京訪問，據悉，明日將拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達對盡速恢復兩岸觀光旅遊的期待。

陳玉珍表示，兩岸關係的回溫如同接力賽一樣，需要「一棒接一棒」，有馬祖第一批陸客旅遊團打了頭陣，接著下來若能在大陸十一長假前，讓陸客團及自由行旅客有機會到訪金門，這正是兩岸繼續累積善意，良性互動，也象徵兩岸真正朝向全面恢復兩岸觀光旅遊向前邁進重要的一步。

至於陸委會說，「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」，陳說，她也會「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的臺灣遊客權益。

據了解，此行由洪允典擔任團長帶領9位議員前往，由陳玉珍陪同，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

陳玉珍提到，今年從「0214金廈翻船」及胡姓釣客滯留大陸等突發事件，確實讓兩岸關係一度降到了冰點。但近期以來，不論是罹難大陸船員終於魂歸故里，及胡姓釣客順利返金，澎湖4名船員也緊接著返台，金廈海域船難相互人道救援等，顯示兩岸只要有良性的互動，就會朝著好的方向發展。

陳玉珍說，4年前的疫情，使得兩岸間熱絡的觀光旅遊往來受到阻隔，但隨著疫情遠去，全面恢復兩岸觀光旅遊卻「命運多舛」。以金門來說，看到馬祖迎來第一批的陸客旅遊團，讓向來對大陸人民最友善、強調「金廈共飲一江水」、「兩岸一家親」的金門鄉親，內心真的是「五味雜陳」。因為陸客無法來金門觀光旅遊，不僅是金門觀光旅遊產業哀鴻遍野、叫苦連天，更使得金門地區的零售業、服務業也無法隨之受益。

在她與國民黨團立委的積極推動下，立法院在7月通過「要求政府解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議。這個決議正是代表著全體人民期盼能夠早日實現全面恢復兩岸觀光旅遊，也代表著民眾對持續走向和平穩定發展的堅持。

除陸客來金外，陳玉珍說，接下來包括開放陸生來金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展攸關的議題，她也會利用與宋濤見面的機會，當面提出建言。

金門民意代表團在國民黨金門立委陳玉珍的陪同下，今天將一起赴北京，爭取開放陸客到金門旅遊。圖/陳玉珍提供
金門民意代表團在國民黨金門立委陳玉珍的陪同下，今天將一起赴北京，爭取開放陸客到金門旅遊。圖/陳玉珍提供

小三通 自由行 觀光客 金廈海域 金門 陳玉珍 陸客

延伸閱讀

陸客赴金門觀光有望？陳玉珍預告下周率團前往北京 爭取相關事宜

拉近黨部與民眾距離 歡慶父親節陳玉珍推打卡送冰棒

影／返金下船女兒獻吻 胡姓釣客胖9公斤：想回家吃一頓飯

影／最棒父親節禮物 滯陸4個多月釣客女兒帶100分考卷去接人

相關新聞

國土計畫法說明會 砲聲隆隆

國土計畫法明年四月底上路，地方政府反彈不斷，內政部昨舉辦「國土計畫政策說明研討會」，部長劉世芳強調，各部會應共同面對，把...

觀察站／國土法就算如期上路 多頭馬車變災難

國土計畫法上路倒數，昨天一場內政部舉辦的政策研討會，卻從兩件事看見運轉中的齒輪如同多頭馬車。

開放陸客赴金門有譜了？金門民意代表團今赴北京將拜會國台辦

開放陸客赴金門有譜了？在國民黨金門立委陳玉珍陪同下，由金門縣議會議長洪允典擔任團長，團員包括多位縣議員及金門與台灣旅遊觀...

2026南市長民調 綠疑藍介入初選

民進黨下屆台南市長人選形成陳亭妃、賴系林俊憲2立委交鋒，近期先開打民調之戰。親賴的立委賴惠員公布市長對比式民調，稱林俊憲...

高市長綠5搶1 陳其邁挺初選提早

勞動部前部長許銘春昨宣布投入民進黨2026高雄市長黨內初選，共5人爭取市長提名。立委許智傑要求初選提早舉辦，市長陳其邁也...

學者：公正轉型 不該拋下弱勢農民

國土法引發地方反彈，各地憂心若土地被畫入農業發展區第一類（農一），土地價格將崩跌，也限制後續發展。學者昨在「國土計畫政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。