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學者：公正轉型 不該拋下弱勢農民

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安／台北報導

國土法引發地方反彈，各地憂心若土地被畫入農業發展區第一類（農一），土地價格將崩跌，也限制後續發展。學者昨在「國土計畫政策說明研討會」直指，當民眾認為被畫入農一是種懲罰時，顯見國家政策有問題，他認為國土計畫不能只有管制，更要引導發展，農業資源是否能順帶配合是個關鍵，「不能只有棍子、看不到糖果」。

成大教授都市計畫學系教授張學聖說，有地方民眾很怕被畫農一，國土計畫不能只有管制，更要引導發展，農業資源能否連帶配合國土計畫轉型投入是關鍵。

農業部預計九月提出堆疊式補償，張學聖認為，時程雖然趕，但必須做，「如果只有棍子看不到糖果」，就會發生爭議。他認為，過去已有雲林、嘉義農政整合的成功案例，但這類科技農是少數，農業部如何發揮力量，建立合理制度，提升農家收入，改善農民補貼、補償等支持系統，這是重點，「所謂公正轉型不該拋下弱勢農民」。

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