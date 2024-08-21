許淑華：國土法實施細節公布前上路 如判死

內政部長劉世芳昨強調希望國土計畫法明年如期上路，南投縣長許淑華說，縣民擔心實施細節未公布前就上路，如同被判「死刑」，希望中央先回覆各地提出的疑問；雲林縣長張麗善主張農業權納入國土計畫法遲未獲中央回應，呼籲賴總統應站在農民立場，不要讓農二代受到國土計畫法的束縛，看不到未來。

之前表態支持國土計畫法延後施行的嘉義縣長翁章梁則說，嘉義縣會依照中央決定的期程處理，但是希望水質水源水量保護區更動、調整河川區域等中央轄管事項能盡速修正，以利嘉義縣作業能順利進行。

張麗善表示，她不反對國土計畫法上路，但國土計畫法要求雲林縣要負起國家糧食安全的重責大任，縣府在二○二一年提出要將農業權納入國土計畫法，保障農民權益，卻至今未獲中央明確回應。

張麗善說，國土計畫法攸關國家未來整體發展、氣候變遷因應，這麼重要的法源依據，僅由三級機關國土署執行，內政部的研討會雖由部長劉世芳出席，農業部卻只派科長應付，她認為應將農業權說明白、土地管制規則說清楚。