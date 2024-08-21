觀察站／國土法就算如期上路 多頭馬車變災難

國土計畫法上路倒數，昨天一場內政部舉辦的政策研討會，卻從兩件事看見運轉中的齒輪如同多頭馬車。

今年夏天，台灣先是高溫飆上四十二度，數百人熱傷害送醫，接著凱米颱風，又讓南台灣大淹水。這類景象在未來只會愈來愈嚴峻。長年缺乏國土管理、土地利用破碎，投機濫建太過容易，執法卻又牽涉地方政治，衝擊糧食安全，也無助調適氣候。

政策龐大又繁雜，需各部會共同投入，環團昨呼籲國土法主責機關不應只在三級機關國土署，應提高層級至行政院，內政部長劉世芳卻在面對媒體提問國土法是否應提升層級時，尷尬向前拍拍提問記者說，「這以後再說」。

另一個場景是，劉世芳致詞時多次提及國土法將首重溝通。但全場會議只能線上文字提問，台上官員幾度未對準問題回答，引發多名與會人士連番抗議，但農民有很多困惑，甚至很多誤解，很多人從南部來參加，現場卻無法面對面提問。台下民眾、台上官員，隔空一來一回，場面愈來愈火爆，直到次長董建宏滅火才緩和。

為什麼劉世芳回答「以後再說」？因為內政部的層級，無法指揮行政院，至於行政院，近來已由政務委員、國發會主委劉鏡清「彙整」，但是否有進一步的政策指導，或是行政院長卓榮泰的登高一呼，目前沒有。

現場學者提出許多務實建議，包含如果保障糧食安全這麼重要，就應該讓農業權益得到更多保障，比照日本與歐盟採「移轉性支付」；既然保存農地能獲得外部效益，就不能只有農業部補償農民；既然需要財政單位支援，又怎能坐等立委提案修法。

國土法箭在弦上，當這場涉及國家百年政策的研討會，各部會卻仍各行其是，行政院彷彿充耳不聞時，也看見國家機器的支離破碎。這樣的國土法就算能夠如期上路，恐怕也只是災難一場。