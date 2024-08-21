國土計畫法說明會 砲聲隆隆

國土計畫法明年四月底上路，地方政府反彈不斷，內政部昨舉辦「國土計畫政策說明研討會」，部長劉世芳強調，各部會應共同面對，把不同意見當挑戰，落實社會溝通，做到如期上路，針對未交分區圖的縣市，國土署研擬對策，擬朝停止受理區域計畫法新申請案方向，但將再與縣市政府溝通。至於攸關農民權益相關補償，農業部會中提出三大方向，細節九月公布。

不過，當劉世芳致詞完準備趕赴下場行程，行政院第九屆國家永續發展委員會委員、財團法人淨竹文教基金會林聖崇就舉牌疾呼「這樣溝通不夠！」林聖崇說，內政部不能只辦一場研討會溝通，應到全台舉辦五百場說明會，好好講，否則會引起很大的抗爭。

內政部首場國土計畫法政策研討會，邀產官學研針對國土保育區、農業發展區及城鄉發展區的三大專題報告。劉世芳致詞指出，國土法是因應氣候變遷的框架式立法，「不是實質上的家裡要變成農地、建地、魚塭變成光電場」，賴總統八日召開氣候變遷委員會，全球暖化也首重國土管理重要性，國發會、經濟部、農業部、地方政府都要面對，非內政部單一功能，溝通是責無旁貸的責任，盼如期如質上路。

對於花蓮七星潭、台中大肚山等都有產業園區或大型旅館打算在國土法上路前闖關變更，劉世芳指出，縣市政府若要變更土地，可依都市計畫法、區域計畫法程序，遺憾部分地方政府將其與國土法混為一談，藉此拖延；財團圈地、炒作土地，不在國土法涵蓋範圍。

變更案停止受理？國土署再議

目前僅十一個縣市遞交國土分區功能圖，國土署透露，到各縣市溝通與輔導後，針對未交分區圖的縣市會研擬對策。由於今年以來各地搶送土地變更案件暴增，未來是否停止受理區域計畫法的新申請案？國土署說，會再與縣市政府溝通研議。

農業部公布農業資源補償三大方向，包括加強對地給付，結合糧食安全、產業結構調整，鼓勵農民種植進口替代或出口擴張等戰略性作物，並加強補助，並設計更細緻、多元的生態服務給付。

農業部派科長 挨轟不重視

研討會採線上問答方式也被挑戰，與會人士質疑，為何不開放現場問答，各單位遠道而來，卻不能深入討論；另名與會人士認為，國土署要溝通的對象是農民，現場卻只有菁英分子，「這場會議有實際解決爭議嗎？」

由於外界最為關注的是農業權，爭好氣聯盟發起人許心欣批評，各部會都派高層長官出席研討會，只有農業部只派科長說明，非常不重視，且不能只有國土署三級單位執行，各部會各行其是，缺乏國家整體考量。

內政部次長董建宏說，會持續溝通，與會者提問將在國土署網站完整回覆。