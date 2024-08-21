對台6保證 納入美國民主黨黨綱

民主黨全國代表大會通過新版黨綱，恢復四年前刪除的「一中政策」，重提對台政策時首度納入六項保證。外交部表示，這代表友台力道強勁；學者則認為，這與拜登政府過去四年的對台政策一致，是民主黨有意與共和黨做出區別的做法，至於賀錦麗對台態度是否與拜登總統相同？有待進一步觀察。

民主黨新版黨綱在強化美國全球領導地位篇章關於台灣部分，提到將繼續強化聯盟與夥伴關係，確保中國無法脅迫它的鄰國、無法推翻國際規則，以保護美國的安全與繁榮，並提及堅守美國維持台海和平穩定的承諾及遵循美國以台灣關係法、美中三公報、六項保證指導的美國一中政策，確保任何一方不會片面改變現狀。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，民主黨將六項保證放入黨綱不讓人意外，共和黨上月全國代表大會通過新黨綱僅十六頁且沒提台灣，「民主黨將台灣納入，可與共和黨做出區別」。不過，黨綱是指導方針、是政策依歸，不代表執政者最終的政策，具體作為仍有很大彈性及拿捏空間。

李大中說，雖說賀錦麗延續拜登政府政策的機會比較高，但過去對台並非她副總統任內的主要工作，而她至今還沒有機會陳述外交政策，未來會怎麼做還有待觀察。

政大國際關係研究員嚴震生說，民主黨納入六項保證代表對台態度不變，也象徵民主黨如果勝選，對台政策的可預測性較高；反觀共和黨川普當選，可能不是大好就是大壞。他也說，黨綱只是綱要、指導原則，還是要看候選人會提出什麼具體政策，據傳賀錦麗過去並未缺席拜登的外交決策圈，在外交思想上比較保守，相信會走更穩健路線。

外交部表示，民主黨黨綱首次提到「堅定承諾維持台海和平與穩定」及「六項保證」，除表達對台堅定支持，也彰顯對台海和平穩定的高度重視。正在民主黨全代會觀選的民進黨立委王定宇表示，民主黨過去從未將此列進黨綱，這是對台政策的重大宣示。