高市長綠5搶1 陳其邁挺初選提早

勞動部前部長許銘春昨宣布投入民進黨2026高雄市長黨內初選，共5人爭取市長提名。立委許智傑要求初選提早舉辦，市長陳其邁也表認同。高市黨部主委黃文益回應，國民黨已經整隊完畢，基層擔心輸在起跑點，會把地方意見向上反映。

許銘春表示，她有累計超過12年的中央及地方公共事務經驗，有信心帶領高雄走向下一個新篇章。回顧民進黨在高雄執政成績，感謝前市長謝長廷擘畫城市美學、陳菊完成多項重大基礎建設，以及現在陳其邁推動產業轉型，引進AI科技產業。

許銘春參選，加上立委許智傑、賴瑞隆，新潮流共3人爭取提名，其中2人與監察院長陳菊關係深厚。許銘春說，她跟賴瑞隆情同姊弟，過去都在陳菊市府團隊服務，陳菊樂觀其成，但提醒她，大家都是黨內同志，要團結、整合。

若依過往經驗，高雄市長初選期程可能落在2026年初。許智傑認為，提早決定人選可以提早全力投入，支持者的心也會比較安定一點，盼初選提早半年。立委邱議瑩說，市長任期尚未過半，現在談初選，似乎有點早。

賴瑞隆、許銘春表態尊重中央規畫期程。林岱樺說，初選須符合市民期待，才能夠整合出最有勝選能力的高雄隊。

陳其邁表示，黨內競爭稍微比畫一下就好，最後由選民決定；目前5人都非常優秀，他在初選前當糾察隊，初選後負責輔選，是糾察隊兼「桶箍」，希望推出的候選人能延續綠色執政。陳也說，不知道未來會不會有第6人參選，「反正全部都可以參選，只有我不能選」。