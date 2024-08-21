2026南市長民調 綠疑藍介入初選

民進黨下屆台南市長人選形成陳亭妃、賴系林俊憲2立委交鋒，近期先開打民調之戰。親賴的立委賴惠員公布市長對比式民調，稱林俊憲首次超車陳亭妃，國民黨市議員蔡育輝前天也公布委託成功大學調查統計研究室做的民調，指不論區域或性別年紀，「陳的支持率都勝過林」，引發兩陣營議論。林俊憲昨質疑蔡育輝介入初選，蔡駁斥，是目前民意的呈現。

陳亭妃對成大民調，回應說可作未來努力方向，也希望每場選戰都是君子之爭。

蔡育輝指出，此次做市話民調，電訪時間為本月9至10日，有效樣本數為1085位，以台南市長藍綠對決支持率，陳亭妃對上藍營立委謝龍介為46.87%和20.38%，林俊憲與謝龍介為41.46%和23.37%；黨內互比方面，陳亭妃在泛藍票源遠勝林俊憲達30個百分點、中間選民也贏10個百分點，泛綠票源打平；依年齡層來看，兩人在29歲以下選民支持度平分秋色，陳亭妃在30歲至49歲區塊小勝10個百分點，50至59歲大贏近20個百分點，60歲以上微領先8個百分點。

林俊憲昨接受廣播節目專訪，對於兩次民調結果，他說，2026年初才會辦市長初選，變數還很多，賴惠員支持他但事先沒說要做民調，蔡育輝則先前公開說民進黨南市長初選會支持陳亭妃、市長選舉挺謝龍介，代表蔡要介入綠營初選？

林俊憲陣營的市議員朱正軒說，蔡育輝的民調賜了「3支箭」，證明林俊憲民調正穩定拉近中、謝龍介的民調不論與陳亭妃或林俊憲相比都是落後、更證明藍營有意介入綠營黨內市長初選。

蔡育輝昨出具委託成大做的民調報告封面，表示禁得起考驗，更說做民調是希望能真正了解、評估國民黨的對手，規畫未來正確選戰策略，絕不是特別護航陳亭妃，結果是目前民意的呈現。

對於受託做民調，成大聲明，純屬教授個人接受外界產學合作委託而進行的計畫，非「校方」執行民調，政治不入校園是成大一貫秉持的原則、也不會介入任何政治性活動。