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接見自民黨青年局 賴總統盼台日攜手…免於威權擴張威脅
賴清德總統今天接見「日本自民黨青年局海外研修團」時表示，未來台灣會持續提升國防力量、加強經濟韌性，來確保國家安全，維護區域的和平穩定。也希望台灣和日本等民主夥伴攜手合作，撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。
賴總統致詞時表示，還記得今年4月，他跟自民黨青年局長鈴木貴子率領的青年局訪團會面，在那次訪問，鈴木代表自民黨向前總統蔡英文前呈遞花蓮地震賑災款目錄。這個月，日本遭遇到7.1震災，台灣人民也非常關心，希望災民早日恢復正常生活。台日這樣彼此關懷、緊密互助的情誼，正是雙邊關係發展的重要基礎。相信就日本首相如岸田文雄所言，台日之間的心靈連結，今後也會持續深化。
賴總統說，台灣和日本屢屢在患難中見真情，更是唇亡齒寒的命運共同體。雙方都位處第一島鏈，共同面對威權主義擴張的挑戰。他感謝岸田文雄率領的日本政府及日本政界對台灣的支持。岸田文雄不只一次公開在各種國際場合，強調台海的和平穩定是全球和平與繁榮的必要元素，他認為這對台灣社會民心產生很大的作用。
賴總統表示，台日在經貿合作上能夠發揮產業互補，共同推動兩國經濟進步，也期盼日本持續支持台灣加入CPTPP，為世界的繁榮發展做出更多貢獻。
鈴木貴子表示，她日前看到賴總統發表感謝岸田文雄的文章，在此要表達感謝，她也藉此機會感謝駐日本代表處謝長廷8年來的努力與付出，並期盼自民黨青年局與新任駐日代表李逸洋緊密合作。
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