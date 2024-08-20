李眉蓁再獲碩士學位「老師們嚴陣以待」 藍委感動：只有她能正向迎戰

高雄市議員李眉蓁拿到貨真價實的學位！她20日在臉書發文宣佈，已從正修科技大學順利畢業、獲得碩士學位。李眉蓁表示，拿到學位心裡很踏實，也對寶貝女兒不再愧疚。國民黨立委洪孟楷也發文稱讚說，在公務、家庭、學生多重身分多頭燒的情況，能夠三年畢業，真的非常不容易。

感謝老師嚴陣以待

李眉蓁在臉書發文表示，三年踏踏實實再進修、做實驗與寫論文，今年夏天她終於再次拿到碩士畢業證書了！李眉蓁說，心裡很踏實，對自己三年前面對錯事、進而改正的決定很高興，對所有朋友的鼓勵很感謝，對心疼並且激勵我的寶貝女兒，不再愧疚。

「薄薄一張紙，寫的不只學位證明，還有我人生一段自我救贖、再見陽光的經歷，只是如今的我，可以開心看待。」李眉蓁透露，其實這三年時間內，最煎熬、最緊張、壓力最大的不是她，是正修科技大學的老師們。從入學開始，他們就戰戰兢兢、嚴陣以待，生怕任何偏頗疏失都會鬧出新聞。

寫好論文需付出心血

李眉蓁表示，弄得她年輕時上課偷懶的毛病都被矯正過來了，論文也一再檢討修正，力求嚴謹。必須認真讀好書，認真寫好論文是要付出很大心血的。而她也確實辦到了。她強調，真的很感謝學校及老師們的接納和指導，他們為人生教育做了最美好的示範。

對此，洪孟楷也在臉書發文表示，任何的政治人物不管藍綠，陷入了假學歷風波，如果沒有承認錯誤的勇氣，就不要談什麼「承擔、面對」。李眉蓁面對論文風波，毅然決然面對錯誤、勇於承認。

他歎說，那麼多政壇人士都陷入了假論文風波，但只有李眉蓁能夠用最正向的方式迎戰，這種決心令人感動！

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