民主黨全代會入場票、住宿搶手！觀選團與美議員互動 民進黨：挺台是跨黨派共識

2024美國民主黨全國代表大會美國時間8月19日在芝加哥登場，民進黨派員參與外交部觀選團；民進黨今天說，民主黨黨綱首度納入對台六項保證，強化支持台灣是美國跨黨派的共識，對未來台美關係深化及台海和平穩定都有極大幫助。

民進黨今天發布新聞稿表示，外交部組成跨黨派觀選團，民進黨由立法委員王定宇、范雲、高雄市議員湯詠瑜、中執委李妍慧、發言人韓瑩代表出席。

韓瑩表示，這次是民主黨睽違8年再度舉行實體大會，因此入場票及住宿非常搶手，民進黨感謝外交部及駐處人員的安排，讓台灣跨黨派訪團有機會參與盛會。

駐美代表俞大㵢舉行歡迎酒會，代表團總團長王定宇致詞時也邀請國民黨與民眾黨立委發言，展現不論朝野對美關係一致和國家利益一體的態度。

酒會參與者包括，眾院國會台灣連線共同主席康諾里（Gerald Connolly），眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu），眾議員趙美心（Judy Chu），眾議員甘迺迪（Tim Kennedy），另外有來自各州議會「友台連線」共同主席與成員，以及多達10餘州民主黨州主席參加，與會者都表示對台支持將是延續性，以及與台灣站在同一陣線。

王定宇也藉此邀請多位議員訪台，眾議員甘迺迪（Tim Kennedy）承諾將會盡快訪台。

代表團也參與民主黨全國黨代表大會，現場觀看美國總統拜登發表演說。

范雲表示，這是她第二次參加民主黨代表大會，上一次是在1992年、她還是學生時，受到仍是反對黨的民進黨邀請，這兩次大會之間，她感受到台灣政治以及國際政治的巨大改變，這次來到美國將會把握機會觀察。

民主黨19日也通過2024年版黨綱，首度納入對台六項保證，王定宇說，這是對台政策的重大宣示；民進黨也表示，這次決議再次強化支持台灣是美國跨黨派共識，對未來台美關係深化，及台海和平穩定都有極大幫助。