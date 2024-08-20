周玉蔻控「拋妻棄子」二審判賠200萬 趙少康回應了
中廣前董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提告要求周玉蔻、民視賠償，台灣高等法院今維持判賠金額，且不得再散布。趙少康今天表示，對法院判決表示肯定，是否上訴三審，會再和律師討論；所有賠償金額將捐作公益。
針對趙少康提告，台北地方法院日前判周玉蔻與民視連帶賠償200萬元外，周女另須單獨賠償20萬元，並移除相關言論。雙方上訴，台灣高等法院今維持判賠金額，且判不得再散布「不認骨血」等內容。
趙少康下午表示，對台灣高等法院再次判決周玉蔻及民視敗訴表示肯定，但也對賠償220萬元不足以嚇阻周玉蔻繼續假藉言論自由，利用媒體毀謗他人表示遺憾。
趙少康指出，周玉蔻誣指他拋妻棄子及對前妻家暴等不實情事，他提出證據，證明確已給付可觀贍養費予前妻及長子，並持續照顧長子的生活至大學畢業，並非不顧妻兒，高等法院再度判決周玉蔻敗訴。
趙少康表示，周玉蔻捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形與無形好處太大了，絕非區區220萬元的賠償所能遏止，難怪她一而再、再而三的假言論自由之名，毀謗中傷許多無辜的受害者，此有法院判決可以證明，法律必須加以嚴厲制裁。至於賠償金額是否上訴三審，會再和律師討論，所有賠償金額，會捐做公益。
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