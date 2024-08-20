吳欣盈訪美時間遭質疑兜不攏 黃珊珊：無關乎副手身分

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，去年訪美期間車資同樣遭到質疑。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊今天說，時任立委吳欣盈幫忙選務工作，無關乎是否為民眾黨副總統候選人，柯文哲跟吳欣盈分別訪問美西、美東，所有核銷都是事後請款，相關指控都是嚴重的烏龍爆料。

網紅四叉貓今天在臉書發文指出，吳欣盈在去年10月3日出訪美東，返國後的報帳是在11月6日，這個說法可以接受，不過當時還不是副手人選。

民眾黨下午舉行查帳進度記者會，黃珊珊再公布3筆誤登、多筆漏登的小額支出項目，其中在誤登的部分，包括餐費264元誤登為89元、雜支99元誤登為98元、計程車費415元誤登為475元。

至於在漏登的部分，包括美西團支出12萬4534元、機票5萬9410元、美西保險費1萬0077元、美東保險費6067元，還有機票退票手續費、火車退票手續費、多筆郵資、租金、餐費、停車費及雜支，金額從20元到1900元不等，接下來都會向監察院補正。

黃珊珊表示，有人質疑競選總部造假，吳欣盈訪美時間對不上，主要來自民進黨立委柯建銘的助理，現在已經成為謠言製造機、看圖編故事，事實上吳欣盈幫忙選務工作，無關乎是否為副總統候選人，而且申報也沒有任何問題，柯文哲跟吳欣盈分別在去年10月訪問美西、美東，所有核銷都是事後請款，這是很嚴重的烏龍爆料。