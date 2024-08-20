國土法明年上路 劉世芳：遺憾有地方政府要拖延「會害了台灣」

國土計畫法明年上路，陸續傳出搶送土地變更案，內政部長劉世芳今天表示，地方政府土地地目變更案，按現行都市計畫法、區域計畫法，程序本來就存在，沒有任何扞格，很遺憾有些地方政府把兩者合一試圖拖延，政府會依法行政，照既有政策方向走。

劉世芳上午出席國土計畫政策說明研討會，針對環團建議國土法應從三級單位國土署拉高到行政院，劉世芳表示：「以後再說。」

有關今年以來各地搶送土地變更案件暴增，甚至財團圈地傳聞不斷，劉世芳說，圈地與否屬於財團炒作土地的範圍，不在國土計畫法涵蓋的範圍內。

劉世芳指出，國土計畫是沒有顏色的，國土法是框架式立法，是10年前立的法，當然會有一些缺失，政府會盡量在缺失中求取最大共識，最大共識在於中央與地方的溝通是否做到了，到目前為止，不分藍綠，已有11個縣市把功能分區圖送到國土署。

劉世芳表示，國土法絕對不是公務機關單獨做決定，而是要請很多學者專家提供意見。

劉世芳表示，地方政府有關土地地目變更，按照現在的都市計畫法、區域計畫法，程序本來就是存在，沒有任何扞格，遺憾的有些地方政府把兩者合在一起，想要推延；國土計畫曾經延長一次，最後一事無成，拖延反而會害了台灣，現在氣候變遷迫在眉睫，國家公務機關應該依法行政，依既有政策去走。

劉世芳表示，颱風會造成淹水，未來西部地區淹水問題會增加，東部、北部山坡地崩塌也會愈來愈嚴重，這不是做防汛、加蓋提防、滯洪池就可以解決，要從國土計畫的保育觀點來看。

劉世芳說，山坡地能否被無限制的利用，或被財團炒作，又或是工業區設置是否都擷取優秀的農地當工業區的建地，縣市政府可以依照都市計畫法，或依照非都市計畫相關申請條件送到都委會審查，這是2個完全不同的行政程序。

國土管理署長吳欣修則說，即便是在區域計畫法範圍下，有些案子以前沒有通過，現在企圖圈進來，想藉這個時間點讓地方政府強行通過，或掛案子後設法突破，甚至藉由拖延讓條件改變，但無論是未來國土計畫法，或現在區域計畫法審查條件，對農地保護條件都沒有改變，不太可能送件就通過，這是炒作土地的話術。