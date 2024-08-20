快訊

二氧化碳煙霧如瀑布！彰濱海龍意外逃命瞬間 工人倒地被連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

政院通過王國材接任中華郵政董事長 明進行交接

聯合報／ 記者周湘芸胡瑞玲／台北即時報導
交通部前部長王國材將接任中華郵政董座。聯合報系資料照
交通部前部長王國材將接任中華郵政董座。聯合報系資料照

中華郵政股份有限公司明天將進行第8屆董事長交接典禮，先前傳出將由交通部前部長王國材接任。交通部今發布人事公告，行政院已通過人事案，未來在王國材領導下，將帶領中華郵政股份有限公司同仁，以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司服務品質及國際競爭力。

交通部表示，王國材為國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問、一卡通票證股份有限公司董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、郵政公司代理董事長、台灣港務股份有限公司代理董事長、圓山大飯店董事長、交通部政務次長及部長等職務，學驗俱優，並具領導管理專長。

交通部指出，未來在王國材領導下，將帶領中華郵政股份有限公司同仁，以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司之服務品質及國際競爭力。

中華郵政公司明天上午9時30分將在中華郵政公司金山大樓10樓大禮堂舉行「中華郵政公司卸任、新任董事長交接典禮」，將邀請現任董事長吳宏謀、接任的王國材出席交接並致詞。

中華郵政 交通部 王國材

延伸閱讀

「還路於民」大遊行周年 行人事故不減反增…交通部回應了

李孟諺請辭後 交通部恐暫進入群龍無首空窗期

外傳暫時代理交通部長 政次陳彥伯回應了

紀念鄭成功誕辰400年 中華郵政16日發行紀念郵票

相關新聞

誰是下任新北市長？ TVBS民調：李四川40%領先蘇巧慧、黃國昌

新北市長侯友宜2026年任期屆滿，誰是下一任？TVBS今天公布最新民調，公布各政黨可能被推派出戰新北市長人選支持度，國民...

日本前首相野田佳彦今率團訪台 明發表專題演說

日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彦於今日率團訪台，將於明日「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」發表專題演講，並在訪...

藍營議員公布2026台南市長民調 綠營反諷：感謝賜箭

國民黨台南市議員蔡育輝昨公布2026年台南市長選舉民調，卻引發爭議，今再度開記者會強調，自己公布的民調是委託委由成功大學統計系調查，且約有6、7成民眾表態。對此，民進黨市議員朱正軒則說，蔡育輝針對民調說事，彷彿就是在「賜箭」，證明國民黨立委謝龍介的民調，無論和民進黨立委陳亭妃或林俊憲相比，都是「絕對落後」。

周玉蔻控「拋妻棄子」二審判賠200萬 趙少康回應了

中廣前董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提告要求周玉...

吳欣盈訪美時間遭質疑兜不攏 黃珊珊：無關乎副手身分

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，去年訪美期間車資同樣遭到質疑。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊今天說，時任立委吳欣盈幫忙選務...

許智傑爭取高雄市長初選時間提早 黨部：會向中央反映

民進黨下屆高雄市長多達5人爭取提名，基層希望黨內初選時間提早，減少對立廝殺。立委許智傑大力支持，立委邱議瑩則認為，市長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。