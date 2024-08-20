政院通過王國材接任中華郵政董事長 明進行交接

中華郵政股份有限公司明天將進行第8屆董事長交接典禮，先前傳出將由交通部前部長王國材接任。交通部今發布人事公告，行政院已通過人事案，未來在王國材領導下，將帶領中華郵政股份有限公司同仁，以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司服務品質及國際競爭力。

交通部表示，王國材為國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問、一卡通票證股份有限公司董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、郵政公司代理董事長、台灣港務股份有限公司代理董事長、圓山大飯店董事長、交通部政務次長及部長等職務，學驗俱優，並具領導管理專長。

交通部指出，未來在王國材領導下，將帶領中華郵政股份有限公司同仁，以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司之服務品質及國際競爭力。

中華郵政公司明天上午9時30分將在中華郵政公司金山大樓10樓大禮堂舉行「中華郵政公司卸任、新任董事長交接典禮」，將邀請現任董事長吳宏謀、接任的王國材出席交接並致詞。