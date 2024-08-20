業者搶農地蓋旅館 國土計畫不能拖

【台灣記者簡嘉佑台北報導】國土計畫法已拖沓8年，地方政府仍在擺爛、中央處理層級也過低！監督施政聯盟與環團代表們20日於記者會指出，已有許多業者搶在國土計畫通過前，變更農地來蓋旅館，已危及我國糧食安全。中科汙染搜查線代表徐宛鈴表示，國土計畫延宕原因之一就是農業縣擔憂發展權遭剝奪，呼籲政府應拿出配套措施補助農業。

拚明年四月過關

《國土計畫法》於105年5月1日施行，階段性實施「全國國土計畫」、「直轄市、縣（市）國土計畫」及「國土功能分區」，預計於111年5月1日全面上路。然而，卻於109年因修法延宕多年，如今內政部20日於台北召開「國土計畫政策說明研討會」，監督施政聯盟與多個環團也召開記者會要求《國土計畫法》應於明年4月準時上路。

前立委陳椒華指出，國土計畫法是首度以「國土安全」為目標的土地利用法規，得以重新檢討當前產業嚴重剝削資源、土地無法永續發展等問題。但至今仍有一半縣市尚未依法繳交「功能分區圖」，呼籲中央與地方都應盡責，讓《國土計畫法》於明年4月準時上路。

業者搶地蓋旅館

守護台灣白魚永續棲地自救會代表吳美育舉例說，南投埔里成功保育千條保育類的台灣白魚，但中友百貨集團近期卻搶在國土計畫施行前變更近123公頃山坡地保育區農牧用地，更要大規模開發渡假村，可能就會造成搶用地下水、水土流失、破壞生態等後果。

爭好氣聯盟發起人許心欣也提到，像台中大肚山、南投埔里、花蓮七星潭都有產業園區或大型旅館打算在國土計畫上路前闖關變更，這樣包山包海的國土計畫，不能只有內政部國土管理署這樣的三級單位來執行，呼籲由行政院層級跨部會進行國家的整體考量。

促動農業縣的神經

國土計畫特別觸動到中南部農業縣市的神經，因為農業發展區劃設集中這些縣市，農民變更農地或發展其他產業的權益。雲林縣長張麗善就曾於該縣國土計畫說明會強調，國土計畫法應帶動雲林發展，而非限制未來發展，縣府將持續爭取「農業權」，保障農民權益。

對此，徐宛鈴表示，農地被賦予撐住全國糧食安全的重責大任，卻沒有得到相對的重視和支持，導致國土計畫淪為農地地主口中的「不公平」。她強調，全國糧食安全的重任大任應由政府扛起，必須同步確保農業發展地區具備可耕作的農地及水源品質與補助等配套措施，落實「糧食安全」的口號。

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