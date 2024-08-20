日本前首相野田佳彦今率團訪台 明發表專題演說

日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彦於今日率團訪台，將於明日「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」發表專題演講，並在訪台期間晉見賴清德總統。

日本前首相野田佳彦於今年8月20日至22日訪台，團員包括眾議員手塚仁雄、伊藤俊輔，及東京都議員鈴木烈共計4人，外交部表示誠摯歡迎訪團來台交流。

外交部指出，野田佳彥在台期間將參加遠景基金會舉辦的第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」並發表專題演講，另將晉見總統賴清德，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係及區域情勢等議題交換意見。

外交部表示，野田歷任日本首相及財務大臣等要職，現任日本最大在野黨立憲民主黨最高顧問，在日本政壇備受敬重。野田的來訪除再次彰顯台日緊密關係外，也有助進一步深化台日在各領域的實質交流合作及友好情誼。