美民主黨綱回歸一中政策 李彥秀：民進黨不應片面理解

美國民主黨目前正在芝加哥舉辦全國黨代表大會，19日開會首日就公布新黨綱，恢復了黨綱原被刪除的「一中政策」，強調兩岸、台海不會片面改變現狀。國民黨立委李彥秀今（20）日表示，美國已多次表達「反對任何一方改變現狀，包含台灣獨立，並且鼓勵兩岸對話」，民進黨政府不應片段理解與接收。

李彥秀說，根據美國廣播公司新聞網（ABC News）與華盛頓郵報民調顯示，賀錦麗目前以47%領先共和黨候選人川普的44%。民主黨大會通過的賀錦麗版黨綱，有不小的機會會成為未來美國的重要的政策方向。

李彥秀指出，其中在兩岸的部分，有幾個重要的觀察點。其一，2016年後，美國與中國大陸在科技與經貿上處於緊張的「競合」關係，甚至偶有衝突與摩擦。美國也視中國大陸為最大的戰略競爭對手，但美中間以「去風險化」（de-risking）取代「脫勾」（decoupling）方向逐漸穩定，民主黨最新黨綱也表明，不會尋求美中貿易戰爭。這對台灣企業的全球佈局有重大的影響。

李彥秀進一步說，其二，就此次民主黨賀錦麗黨綱而言，在「中國」專章中，將台灣政策列入其中。詳述基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策內涵。代表民主黨在正式「官方文件」上，重新回到過去幾十年來的美國對兩岸關係的立場。這一點，值得進一步觀察賀錦麗在競選過程中更詳細的論述。

李彥秀總結，其三，「一中政策」與「台海現狀」是美國長期的兩岸政策，不論民主黨或是共和黨執政，皆是如此。這涉及美國整體外交與地緣政治佈局，更是美國的國家利益。不僅如此，大選期間，美國就多次表達「反對任何一方改變現狀，包含台灣獨立，並且鼓勵兩岸對話」的態度。民進黨政府不應片段理解與接收。