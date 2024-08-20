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非洲M痘疫情延燒 外交部：已更新非洲7國旅遊警示

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為非洲剛果一名感染猴痘的男童。路透
圖為非洲剛果一名感染猴痘的男童。路透

依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，今年非洲M痘（舊稱猴痘）疫情自5月起明顯上升，疫情以剛果民主共和國為爆發中心，快速擴散到周邊國家，包含中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等，今年病例數已超過15600例。外交部指出，我國疾管署於8月15日起將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示（Alert）」，並將該國鄰近已有疫情的國家提升至「第一級：注意（Watch）」。

外交部表示，根據疾管署訊息，已於同日更新剛果民主共和國、中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏千達共7國的旅遊警示資訊，提醒國人前往這些高風險國家時特別謹慎注意，並應依據疾管署宣導，做好相關預防措施。

外交部提醒國人，如在國外遭遇急難事件，可撥打鄰近館處緊急聯絡電話，或「外交部緊急聯絡中心」電話：+886-800-085-095，以獲得必要的協助。

剛果 外交部 疫情

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