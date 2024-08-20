快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華電信替愛爾達出錢播奧運？洪孟楷：立院會查

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，藍營立委會於立院了解公帑是否有遭濫用情形，如果真的屬實，愛爾達應對外說明清楚。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，藍營立委會於立院了解公帑是否有遭濫用情形，如果真的屬實，愛爾達應對外說明清楚。圖／聯合報系資料照片

巴黎奧運轉播權利金達5億元，國民黨台北市議員楊植斗質疑，台灣觀眾看比賽要付費，中華電信卻又補助愛爾達約4億元不合理。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，目前狀況未明，藍營立委會於立院了解公帑是否有遭濫用情形，如果真的屬實，愛爾達應對外說明清楚。

台北市議員楊植斗今天赴台北地檢署告發中華電信董事長郭水義涉嫌違反證券交易法。愛爾達獲知訊息後，公開回應，稱楊植斗的說法是對產業最大的汙辱。

洪孟楷說，楊植斗爆料是否屬實仍須追查，立法院交通委員會的國民黨立委會同步去了解是否有濫用公帑或是中華電信投資、補助愛爾達的情形，確認愛爾達此次轉播經費5億元是否皆是從政府部門或相關單位而來。

洪孟楷表示，如果真的屬實，愛爾達應向外界說明清楚，但是目前愛爾達也展現強硬態度。認證部分應交由法院判定，不過該把關全民納稅錢，將公帑用在刀口上，並給全民合理、舒適、方便、即時的觀賽權利，應該是政府、民代該做的事情。

國民黨 楊植斗 洪孟楷

延伸閱讀

李孟諺曾坦言見過張綱維 洪孟楷：如有不法檢調應啟動

李孟諺被爆外遇為綠黨內鬥？洪孟楷：應以公益為主

控中華電信補助愛爾達4億不合理 楊植斗告發董事長郭水義涉證交法

政院坦言北部缺電 洪孟楷：過去8年只會自我催眠

相關新聞

誰是下任新北市長？ TVBS民調：李四川40%領先蘇巧慧、黃國昌

新北市長侯友宜2026年任期屆滿，誰是下一任？TVBS今天公布最新民調，公布各政黨可能被推派出戰新北市長人選支持度，國民...

藍營議員公布2026台南市長民調 綠營反諷：感謝賜箭

國民黨台南市議員蔡育輝昨公布2026年台南市長選舉民調，卻引發爭議，今再度開記者會強調，自己公布的民調是委託委由成功大學統計系調查，且約有6、7成民眾表態。對此，民進黨市議員朱正軒則說，蔡育輝針對民調說事，彷彿就是在「賜箭」，證明國民黨立委謝龍介的民調，無論和民進黨立委陳亭妃或林俊憲相比，都是「絕對落後」。

日本前首相野田佳彦今率團訪台 明發表專題演說

日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彦於今日率團訪台，將於明日「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」發表專題演講，並在訪...

美民主黨綱回歸一中政策 李彥秀：民進黨不應片面理解

美國民主黨目前正在芝加哥舉辦全國黨代表大會，19日開會首日就公布新黨綱，恢復了黨綱原被刪除的「一中政策」，強調兩岸、台海...

非洲M痘疫情延燒 外交部：已更新非洲7國旅遊警示

依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，今年非洲M痘（舊稱猴痘）疫情自5月起明顯上升，疫情以剛果民主共和國為爆發中心，快速擴...

中華電信替愛爾達出錢播奧運？洪孟楷：立院會查

巴黎奧運轉播權利金達5億元，國民黨台北市議員楊植斗質疑，台灣觀眾看比賽要付費，中華電信卻又補助愛爾達約4億元不合理。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。