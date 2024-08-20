中華電信替愛爾達出錢播奧運？洪孟楷：立院會查

巴黎奧運轉播權利金達5億元，國民黨台北市議員楊植斗質疑，台灣觀眾看比賽要付費，中華電信卻又補助愛爾達約4億元不合理。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，目前狀況未明，藍營立委會於立院了解公帑是否有遭濫用情形，如果真的屬實，愛爾達應對外說明清楚。

台北市議員楊植斗今天赴台北地檢署告發中華電信董事長郭水義涉嫌違反證券交易法。愛爾達獲知訊息後，公開回應，稱楊植斗的說法是對產業最大的汙辱。

洪孟楷說，楊植斗爆料是否屬實仍須追查，立法院交通委員會的國民黨立委會同步去了解是否有濫用公帑或是中華電信投資、補助愛爾達的情形，確認愛爾達此次轉播經費5億元是否皆是從政府部門或相關單位而來。

洪孟楷表示，如果真的屬實，愛爾達應向外界說明清楚，但是目前愛爾達也展現強硬態度。認證部分應交由法院判定，不過該把關全民納稅錢，將公帑用在刀口上，並給全民合理、舒適、方便、即時的觀賽權利，應該是政府、民代該做的事情。