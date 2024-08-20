賴清德周日回台南贈匾 林俊憲同框圖片宣示意味十足
台南市中西區是總統賴清德政治的起始點，台灣首廟天壇更是他每逢選舉第一處參拜的廟宇，今天綠營發出林俊憲與賴清德聯名文宣圖片，告知25日周日上午賴總統將先後到首廟天壇以及下大道良皇宮揭匾祈福，也是賴上任總統後首度回本命區贈匾。而此兩人同框圖片，在黨內市長局競爭激烈氣氛下，被認為有宣示意義。
總統賴清德將在8月25日上午9點半先到忠義路台灣首廟天壇揭匾祈福，接著10點半到府前路與西門路口的下大道良皇宮揭匾。賴清德最早住在中西區，此處是他的政治發跡地，從參選國代、立委、市長到總統，俗稱天公廟的台灣首廟天壇都是他第一個參拜祈求當選的廟宇，許多大型慶典與活動也都會參加。
賴清德上任總統後，許多廟宇都希望賴總統能贈匾，而台南多座大小廟宇也都有歷任總統的贈匾，賴在台南贈匾，第一座廟宇是中西區的天公廟，第2座也是中西區下大道良皇宮，可見賴清德與地方深厚關係。
總統大選結束後，民進黨立委林俊憲、陳亭妃就開始為下屆市長選舉做準備，兩人投入地方服務，為農漁民及地方民眾爭取災損補助、建設經費的競爭模樣更勝以往黨內市長之爭。這次賴清德回台南贈匾文宣圖片是同有賴清德、林俊憲簽名的照片，政壇人士認為，宣示意味十足。
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