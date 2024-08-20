藍營議員公布2026台南市長民調 綠營反諷：感謝賜箭

國民黨台南市議員蔡育輝昨公布2026年台南市長選舉民調，卻引發爭議，今再度開記者會強調，自己公布的民調是委託委由成功大學統計系調查，且約有6、7成民眾表態。對此，民進黨市議員朱正軒則說，蔡育輝針對民調說事，彷彿就是在「賜箭」，證明國民黨立委謝龍介的民調，無論和民進黨立委陳亭妃或林俊憲相比，都是「絕對落後」。

蔡育輝表示，會委由成大做這份民調，僅是希望能真正了解、評估國民黨的對手，只有知己知彼，才能隨時修正步伐，規畫未來正確選戰策略，但在民調公布後，卻受到許多民進黨議員質疑，甚至有立委提出有誤差的不正確民調反擊。

蔡育輝委由成功大學統計系，調查陳亭妃、林俊憲與謝龍介台南市長選舉對比民調，若由陳亭妃代表民進黨參選對決國民黨可能參選人謝龍介，陳亭妃以46.87％之支持率領先謝龍介之20.38％，林俊憲則以41.46％之支持率領先謝龍介之23.37％。蔡育輝強調，做民調是要經得起考驗、要有公信力，也呼籲民進黨選舉要公平競爭。

朱正軒說，蔡育輝針對民調說事，彷彿就是在「賜箭」，還賜了3支箭，其一，證明林俊憲民調正穩定拉近中；其二，謝龍介的民調不論與陳亭妃獲林俊憲相比都是落後；最後，更證明國民黨有意介入民進黨黨內市長初選，透過蔡育輝委託成大專業機構進行民調，也讓更多市民關注民進黨下屆台南市長初選。

此外，交通部長李孟諺被爆出婚外情後立即請辭，震驚地方政壇，讓賴清德總統欽點的「台南幫」，再度傳出桃色風波，立委謝龍介昨認為，南市府、民進黨南市黨部應要斬桃花；對此，台南市長黃偉哲今早出席水利局竣工典禮時，並未正面回應。不過，有市府同仁私下透露，「這種八卦事情也要蹭，應該是民調太低吧！」。