國慶晚會成為大巨蛋首場非體育賽事 蔣萬安：見證歷史的一刻

消防安全基金會今天正式完成台北大巨蛋舉辦非體育賽事審查，台北市長蔣萬安強調這是一個歷史時刻，除了能帶動流行音樂發展外，更能帶動台北市整體城市經濟進步，目前也和立法院及內政部積極商討國慶晚會事宜，他也很期待並持續聯繫，希望「二姐」江蕙能夠在大巨蛋復出開唱。

蔣萬安表示，會依照相關程序來進行，若要舉辦非體育賽事，接獲到相關申請，就會跨局處審查，站在北市府立場會希望大巨蛋能盡快符合市民的期待，目前最快可以看到非體育賽事，大概是10月5日國慶晚會，會和立法院、內政部來溝通協調，能夠圓滿順利。

蔣萬安說，目前他個人最期待的就是台語天后江蕙開唱，因為他跟他太太結婚時候進場就是唱「家後」，還有其他民眾所喜愛的歌手，例如周杰倫、五月天、張惠妹、動力火車等。

蔣萬安也強調，能夠站上大巨蛋開唱，絕對是見證歷史時刻，且舉辦演唱會意義重大，不只能帶動音樂產業發展，更是整體城市經濟的進步，市府也會持續朝這個方向來努力。

體育局表示，後續大巨蛋若要舉辦如演唱會等非體育賽事大型活動，須先向體育局提出申請、並檢附消安基金會通過防火逃生避難安全加強驗證相關佐證資料，再依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」召開跨局處會議進行審查，確保程序完備、安全無虞後，始得舉辦。

遠雄副總經理楊舜欽表示，本次驗證各點位完成時間，皆小於避難所需界限時間，已達送審驗證目標。未來舉辦非體育賽事活動，將由主辦方向市府遞交活動資料，並依「大型群聚活動安全管理自治條例」申請。