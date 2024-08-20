稱柯文哲不是貪錢的人 鍾東錦：個人觀察

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨晚臉書發文稱「我所知道的柯文哲絕不貪錢」。他今天說，倒不是挺誰，只是說出自己觀察柯文哲的個人特質。

鍾東錦昨晚透過臉書粉專發文指出，樹大必有枯枝，民眾黨從一個小黨走到台灣第三大黨，即使是最新的團隊，也需要時時自我檢討，炮口對內。他說，貪是人性，只是有人貪名，有人貪利，有人貪權，「我所知道的柯文哲，絕不貪錢」。

2022苗栗縣長選舉，藍營內鬨分裂，無黨籍鍾東錦同時面臨國民黨、民進黨及時代力量3黨夾殺，當時他以苗栗縣議會議長身分率議會赴台北市「市政交流」，與時任台北市長柯文哲同台，引發外界矚目。鍾東錦的貼文引來網友熱議，有人解讀是為深陷政治獻金申報不實風波的柯文哲送暖、相挺。

鍾東錦上午受訪表示，他與柯文哲認識時，自己是被藍綠、電視媒體圍剿的對象，柯是政治明星卻願意與他碰頭並指導選戰策略，給予鼓勵，對此一直銘感於心。

對於發文內容，鍾東錦說，並不是挺誰，他與柯文哲互動雖不頻繁，但偶有接觸，從旁觀察對方個人特質、做事方法，認為柯文哲與眾不同，所以「我不認為他是一個貪錢的人」。

鍾東錦也說，最近在媒體看到柯文哲被攻擊，有些人名嘴在電視上講很多，未給當事人反駁的機會，「這有失厚道也不太公平，更多的恐怕是政治考量」。