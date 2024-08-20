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綠營高官接連出事 藍委批賴清德清算異己、選舉治國

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委黃建賓今天表示，賴清德總統就職至今正好3個月，未見花心思解決民生問題，「政績」只有8個字，就是「清算異己，選舉治國」。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓今天表示，賴清德總統就職至今正好3個月，未見花心思解決民生問題，「政績」只有8個字，就是「清算異己，選舉治國」。圖／黃建賓辦公室提供

繼海基會前董事長鄭文燦涉貪被收押禁見、交通部長李孟諺又遭爆料多年婚外情黯然下台，外界直指民進黨派系鬥爭再起。國民黨立委黃建賓今天表示，賴清德總統就職至今正好3個月，未見花心思解決民生問題，「政績」只有8個字，就是「清算異己，選舉治國」。

黃建賓指出，距離賴清德520就職總統至今，正好三個月，台灣有變得更好嗎？有朝著更好的方向在前進嗎？執政者有花心思在解決民生問題嗎？以上幾個問題，從台灣民意基金會民調顯示，賴清德職務表現贊同率持續下探，甚至流失近百萬鐵粉，已可清楚得知答案，而賴總統最令人印象深刻的「政績」，就是8個字「清算異己，選舉治國」。

黃建賓表示，對外，民進黨持續選戰的鬥爭手段，透過府、院、黨甚至側翼，對在野黨潑髒水，阻擋多數民意盼望的國會改革，攔下賴清德不滿意的法案。對內，民進黨派系鬥爭見刀見骨，先是「大阿哥」鄭文燦因涉嫌貪汙，一夕之間從賴清德的頭號威脅者，變成了階下囚；現又有被認為系出「蘇系」的李孟諺，遭爆料多年婚外情，上任僅92天就黯然下台。

身為台東唯一一席立委的黃建賓感嘆地說，「我不在乎賴清德總統，下一個想要處理誰，民眾也不想知道。我們只想問，對於花蓮強震後，東部地區觀光一落千丈，甚至被稱為史上最慘，政府有何復甦規劃？東部農產因運輸受阻，成本大幅提升，政府如何提供農友協助？花東人苦苦期盼的一條安全回家路，政府到底何時才要實現？」

黃建賓說，這些問題無關派系鬥爭、非關政黨攻訐，全都是與民眾息息相關的重大民生議題，「賴總統，人民真的不在乎下一個你要處理誰，但選舉已經結束了，請好好回到總統的本職，為了人民，專心治國好嗎？」

賴清德 黃建賓

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