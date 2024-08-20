非洲M痘疫情急遽上升 外交部更新7國旅遊警戒

世界衛生組織宣布，在非洲升溫的M痘疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。外交部今天表示，更新剛果民主共和國等7國家旅遊警戒，提醒民眾多加注意。

根據世界衛生組織（WHO）資料，今年5月開始，非洲Ｍ痘疫情急遽上升，主要是以剛果民主共和國為爆發中心，快速擴散到其他周邊6個國家，目前病例數已超過1萬5600例。

疾管署15日將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示（Alert）」，並將此國鄰近已有疫情或出現Ib型病毒的國家，包括中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等6國，提升至「第一級：注意（Watch）」。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今天於例行記者會表示，外交部已針對疾管署提及的7國更新旅遊警戒，提醒民眾前往這些高風險國家時，要特別地審慎注意，並依據疾管署的相關宣導，做好相關的防護措施。

另外，烏克蘭8月起對俄羅斯發動反攻戰事，路透報導，俄羅斯當局指出，烏克蘭擊中並破壞庫斯克州（Kursk）第3座橋，且烏軍無人機襲擊南部城市儲油設施引發大火，克里姆林宮指出，由於烏方的侵略行動，不會與烏克蘭進行對話。

陳詠博對此表示，因應俄烏戰爭升高，相關駐外館處持續與當地台灣人保持密切聯繫，並掌握其安全狀況；外交部呼籲民眾，非必要請勿前往烏克蘭以及俄國進行一般性商務或旅遊，而在俄烏境內的台灣人請注意自身安全，勿前往軍事衝突地區。

陳詠博提醒，在海外遭遇急難救助的情況時，可撥打鄰近的駐外館處緊急聯絡電話；若在俄羅斯境內遇到急難事件，請與俄羅斯代表處聯繫，在烏克蘭境內則與波蘭代表處聯繫，或撥打外交部緊急聯絡中心的電話：0800-085-095，以獲得必要協助。