許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 黨內對手們心聲曝光

勞動部前部長許銘春今天上午拜訪勞工團體，正式宣布投入民進黨高雄市長黨內初選，目前黨內共有5人爭取提名。立委賴瑞隆說，他與許銘春都是高雄市前市長陳菊的子弟兵，「有心為高雄付出，我們都歡迎」。立委許智傑說，會互相鼓勵和祝福。立委邱議瑩說，希望許銘春一起共同來為高雄努力，但陳其邁的高雄市長任期未過半，現在談初選似乎太早。立委林岱樺說，會團結最大的力量，延續高雄光榮感。

許銘春今早拜會高雄市交通運輸總工會，並帶著全國工人總工會理事長張家銘、台灣總工會副理事長楊峯苗等人正式表態參選。許銘春說，今天卸任勞動部長剛好滿3個月，經過3個月的沉澱與深思熟慮，決定將投入2026高雄市長黨內初選。

賴瑞隆表示，高雄的進步是一棒接一棒，作為高雄的立委有責任，每個人都有時程再走，他現在就是持續地走訪、持續把既有的工作做好；高雄市長初選會牽扯到其他直轄市與縣市的初選，黨中央會有完整規劃，他會尊重。

賴瑞隆說，他的從政生涯與陳菊市長有很關聯，擔任陳菊市長的新聞局長3年半，「這幾乎跟她是最密切關聯」，未來內部與每位同志會有溝通協調過程，因為高雄人不樂見內部過度競爭而造成困擾，君子之爭、兄弟登山各自努力，相信大家都有默契，不會傷了和氣。

許智傑表示，許銘春前部長很優秀，「願意為高雄努力打拼的，我們都會互相鼓勵和祝福」，他希望延續其邁市長打下的AI的基礎，努力推動AI數位港、亞洲數位樞紐中心及AI應用到百工百業等，將高雄打造成台灣的AI首都。

邱議瑩說，今天早上聽到許銘春要參選市長的消息，對高雄市民來講，民進黨的幾位候選人都是相當優秀，好的人才願意為高雄努力，是非常好的事情；很多人在問初選的時程，她認為陳其邁的任期還沒過半，「現在就在談初選的時程制定，似乎太早」，不過不管怎樣，都會尊重黨中央的安排。