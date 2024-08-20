快訊

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

獨／中信金下午將發重訊 傳與併購新光金有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙成重大民怨 賴清德：成立跨部會打詐中心積極作為

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統上午出席「2024全面阻絕詐騙論壇」，表示打詐視同作戰，不成功絕不罷休。記者曾吉松／攝影
賴清德總統上午出席「2024全面阻絕詐騙論壇」，表示打詐視同作戰，不成功絕不罷休。記者曾吉松／攝影

台灣詐騙問題嚴重，賴清德總統今天出席「2024全面阻絕詐騙論壇」時表示，詐騙已成社會重大民怨，行政院各部會必須要有五項積極作為，包括掃黑、跨部會合作、跨國合作、建立管道讓民間單位加入合作，以及開闢管道讓民眾提供意見並參與；賴總統也強調，行政院應成立跨部會「打詐指揮中心」，團結、分進合作才能發揮打詐效果。

賴總統表示，詐騙已成為社會最重大的民怨之一，很多人遇到詐騙，一生積蓄一夕之間化為烏有，使個人生活陷入苦境，甚至走入絕境。詐騙已影響人民的生或與社會安定，政府責無旁貸，一定要即刻採取更積極的行動來打詐。

針對打詐，賴總統提出三點勉勵，第一、要有決心，將打詐視為作戰，不成功絕不罷休；第二、要設定目標，全面防止詐騙發生，以人民的感受為最重要的根據，「聽不到任何人受騙，是政府打詐的目標」；第三，要知己知彼，現在的詐騙不是個人偶一為之，是集團的犯罪行為、是詐騙生態系，各種樣態都有，且還導入科技、人工智慧，甚至跨國合作詐騙。

賴總統也說，行政院各部會要有積極作為，包括第一、毒槍詐騙哪個跟黑道無關，一定要先掃黑，針對社會關注的黑道目標，六親不認地掃黑。

賴總統說，第二、跨部會合作，檢警調、海關海巡、數位金融還有電信等部會都要合作，各部會不能單兵作戰，一定要跨部會合作。行政院應成立「打詐指揮中心」，當作平台協調各部會，分進合擊才可能發揮效果。

他表示，第三、跨國合作，絕不能看到在柬埔寨詐騙集團送到台灣來在機場就放掉，否則對社會民心士氣影響太大。第四、要建立管道讓民間單位進入合作，包括電信業者、網路廣告業、第三方支付、電商、網路遊戲、金融機構、虛擬貨幣、資產服務等都要納入，公私協力。

賴總統說，第五、開闢管道讓民眾提供意見並參與，每天公布、公開透明各縣市的詐騙案件、受害者、損失金額等，讓社會大眾知道，民眾獲知正確訊息才能避免，政府也能進一步因應。

賴總統強調，他不相信道高一尺、魔高一丈，「我信奉邪絕對不能勝正，我們站在人民的一方，一定可以得到勝利」。

網路遊戲 行政院 詐騙集團

延伸閱讀

賀錦麗選情看好 美國準備好接受女總統了嗎？

出席全面阻絕詐騙論壇 賴清德：打詐視同作戰

賴清德好感度降一成 3個月流失2百萬支持者

委內瑞拉總統選舉衝突 可能掀新一波移民潮

相關新聞

4年前陷論文抄襲風波 李眉蓁開心秀「真文憑」不再愧疚

高雄市國民黨議員李眉蓁曾爆發論文抄襲風波，4年前遭中山大學撤銷碩士學位。李眉蓁重考正修科技大學攻讀碩士學位雪恥，歷經3年...

高雄新潮流3人爭取2026市長提名 許銘春曝曾向陳菊請益

勞動部前部長許銘春今早宣布爭取民進黨下屆高雄市長提名，許與已宣布參選立委賴瑞隆同為「花媽」陳菊的子弟兵，加上立委許智傑，...

賴清德好感度降一成 3個月流失2百萬支持者

台灣民意基金會今天公布總統滿意度最新民調，46.7%民眾贊同總統賴清德執政方式、31.5%不贊同。台灣民意基金會董事長游...

國慶晚會成為大巨蛋首場非體育賽事 蔣萬安：見證歷史的一刻

消防安全基金會今天正式完成台北大巨蛋舉辦非體育賽事審查，台北市長蔣萬安強調這是一個歷史時刻，除了能帶動流行音樂發展外，更...

稱柯文哲不是貪錢的人 鍾東錦：個人觀察

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨晚臉書發文稱「我所知道的柯文哲絕不貪錢」。他今天說，倒不是...

許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 黨內對手們心聲曝光

勞動部前部長許銘春今天上午拜訪勞工團體，正式宣布投入民進黨高雄市長黨內初選，目前黨內共有5人爭取提名。立委賴瑞隆說，他與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。