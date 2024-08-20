詐騙成重大民怨 賴清德：成立跨部會打詐中心積極作為

台灣詐騙問題嚴重，賴清德總統今天出席「2024全面阻絕詐騙論壇」時表示，詐騙已成社會重大民怨，行政院各部會必須要有五項積極作為，包括掃黑、跨部會合作、跨國合作、建立管道讓民間單位加入合作，以及開闢管道讓民眾提供意見並參與；賴總統也強調，行政院應成立跨部會「打詐指揮中心」，團結、分進合作才能發揮打詐效果。

賴總統表示，詐騙已成為社會最重大的民怨之一，很多人遇到詐騙，一生積蓄一夕之間化為烏有，使個人生活陷入苦境，甚至走入絕境。詐騙已影響人民的生或與社會安定，政府責無旁貸，一定要即刻採取更積極的行動來打詐。

針對打詐，賴總統提出三點勉勵，第一、要有決心，將打詐視為作戰，不成功絕不罷休；第二、要設定目標，全面防止詐騙發生，以人民的感受為最重要的根據，「聽不到任何人受騙，是政府打詐的目標」；第三，要知己知彼，現在的詐騙不是個人偶一為之，是集團的犯罪行為、是詐騙生態系，各種樣態都有，且還導入科技、人工智慧，甚至跨國合作詐騙。

賴總統也說，行政院各部會要有積極作為，包括第一、毒槍詐騙哪個跟黑道無關，一定要先掃黑，針對社會關注的黑道目標，六親不認地掃黑。

賴總統說，第二、跨部會合作，檢警調、海關海巡、數位金融還有電信等部會都要合作，各部會不能單兵作戰，一定要跨部會合作。行政院應成立「打詐指揮中心」，當作平台協調各部會，分進合擊才可能發揮效果。

他表示，第三、跨國合作，絕不能看到在柬埔寨詐騙集團送到台灣來在機場就放掉，否則對社會民心士氣影響太大。第四、要建立管道讓民間單位進入合作，包括電信業者、網路廣告業、第三方支付、電商、網路遊戲、金融機構、虛擬貨幣、資產服務等都要納入，公私協力。

賴總統說，第五、開闢管道讓民眾提供意見並參與，每天公布、公開透明各縣市的詐騙案件、受害者、損失金額等，讓社會大眾知道，民眾獲知正確訊息才能避免，政府也能進一步因應。

賴總統強調，他不相信道高一尺、魔高一丈，「我信奉邪絕對不能勝正，我們站在人民的一方，一定可以得到勝利」。