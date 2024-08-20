16歲黑色導盲犬Maru離世 蔡英文：我會一直記得你

前總統蔡英文領養3隻退役導盲犬，Bella去年9月離世，她今天透過臉書透露，常常隱形在照片的黑狗Maru也在昨天去當小天使了，「Maru，一路上好好走，我會一直記得你」。

蔡英文上午在臉書發文表示，前幾天是國際流浪狗日，她要謝謝在台灣每一個角落，收養、照顧流浪動物的朋友們，謝謝各位給予毛小孩們一個家。

蔡英文領養3隻退役導盲犬，其中Bella在去年9月離開。她今天指出，常常隱形在照片裡的黑狗Maru，也在昨天去跟Bella一起當天使了。

蔡英文提到，前陣子才幫Maru過16歲生日，堅強的Maru，儘管年邁、身體機能退化，卻仍然努力撐到離開的時候，留下令人難忘的身影。

面對即將離去的家人，她相信，沒有任何一個人能做好準備。唯一能做好準備的事，就是好好道別，期待有緣再次相遇。

蔡英文強調，謝謝Maru來到她的生命中，與她相伴多年。現在Maru跟Bella在一起，她也就不會這麼擔心了。Maru，一路上好好走，「我會一直記得你」。