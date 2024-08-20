4年前陷論文抄襲風波 李眉蓁開心秀「真文憑」不再愧疚

高雄市國民黨議員李眉蓁曾爆發論文抄襲風波，4年前遭中山大學撤銷碩士學位。李眉蓁重考正修科技大學攻讀碩士學位雪恥，歷經3年努力，終於獲得碩士畢業證書，今早透過臉書開心秀畢業證書。她說，心裡很踏實，慶幸自己3年前重回校園攻讀學位，獲得證書後，對於寶貝女兒不再愧疚。

李眉蓁曾代表國民黨參加2020年市長補選，爆發論文抄襲風暴後，李眉蓁出面道歉，並宣布放棄學位。李眉蓁選擇重回母校正修科技大學攻讀化妝品與時尚彩妝系。

李眉蓁表示，3年踏踏實實再進修，做實驗，寫論文，今年夏天，終於再次拿到碩士畢業證書了，心裡很踏實，對自己3年前起身迎向（挑戰）的決定很高興，另對所有朋友的鼓勵很感謝，她對心疼且激勵她的寶貝女兒，不再愧疚。

李眉蓁說，薄薄一張紙，寫的不只學位證明，更是她人生一段自我救贖、再見陽光的經歷，「如今的我，可以開心看待」。

李眉蓁說，3年時間內，最煎熬、最緊張、壓力最大的不是她，而是正修系所的老師。從入學開始，他們就戰戰兢兢、嚴陣以待，深怕任何偏頗疏失都會鬧出新聞，論文一再檢討修正，力求嚴謹；認真讀好書，認真寫好論文真的要付出很大心血。