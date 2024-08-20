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民進黨、日本自民黨交流 外交國防2+2東京登場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨與日本自民黨明天在東京舉行台日執政黨「外交國防2+2」會談，民進黨立委郭國文、沈伯洋將代表民進黨赴日出席。圖／聯合報系資料照片
民進黨與日本自民黨明天在東京舉行台日執政黨「外交國防2+2」會談，民進黨立委郭國文、沈伯洋將代表民進黨赴日出席。圖／聯合報系資料照片

民進黨日本自民黨明天在東京舉行台日執政黨「外交國防2+2」會談，民進黨立委郭國文、沈伯洋將代表民進黨赴日出席；日方則由外交部會長藤井比早之眾議員、國防部會長黃川田仁志眾議員與會。會中預計就區域情勢、全社會韌性、台日合作等議題深入交流，強化雙邊夥伴關係。

台日執政黨對話首次於2021年舉行，此次為第五度舉行。民進黨秘書長林右昌表示，台日2+2為台灣與日本執政黨間直接對話的重要管道，如今已發展為常態性、定期性的交流，是台日雙方的努力成果，也顯示台日關係持續緊密發展。台灣與日本不僅共享民主、自由與法治價值，更是共同面對自然災害與區域安全威脅的堅實夥伴，盼此對話機制能持續發展，推展台灣與日本的全方位合作。

除2+2對話外，郭國文目前擔任「立法院亞東國會議員友好協會」會長，本次亦率領新科立委沈伯洋、李坤城、吳沛憶、黃捷，拜會自民黨政調會長渡海紀三朗等日方政要，就促進台日關係、推動台日全方位的合作等議題交換意見。

郭國文表示，樂見民進黨有更多新生代的立委投入台日交流，而本次也首度有中央黨部國際部同仁加入參訪，盼在推動國會外交的同時，也能培育更多的台日青年人才。郭國文說，台日交流的頻繁是在「台灣有事，日本有事」的戰略概念下進行，但戰略底下要有戰術執行，而目前台日合作的挑戰就在於如何執行戰術，盼於2+2及拜會中與日方友人共同研商如何實踐台日全方位合作。

日本 民進黨 郭國文

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