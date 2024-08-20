特拉維夫發生爆炸案 外交部：僑胞尚未表達撤離需求

以色列特拉維夫發生爆炸案，外交部指出，駐處目前掌握在以國的僑民共266人，目前並無僑胞及國人向駐處表達撤離的需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要協助。

以色列特拉維夫市發生爆炸案，導致1死1傷。哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織宣稱策劃此事件，以色列警方已經提升安全警戒，我國駐以色列代表處也發公告提醒僑胞注意安全。

外交部今表示，外交部及駐以色列代表處持續密切注意以國當地情勢發展，駐處並透過群組聯絡網與在以僑胞保持密切通聯，以即時因應情勢變化並隨時提供必要協助。

外交部指出，駐處目前掌握在以國的僑民國人共計266人，其中2名是短期商旅、22名學生、93名因婚嫁定居在以色列的國人；另有149名是婚嫁定居國人的眷屬。 目前並無僑胞及國人向駐處表達撤離的需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要的協助。