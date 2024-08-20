【重磅快評】李孟諺下台無關道德標準 民進黨仍是雙標

交通部前部長李孟諺昨遭爆婚外情，事件曝光後李孟諺迅速請辭，府院高層也迅速批准他的辭呈。對於如此「明快」的處理，是否意味現在的賴清德政府確實採取「高道德標準」，對於有道德瑕疵者一律開鍘？事實恐怕不然，從這幾個月來賴清德的用人來看，其實民進黨仍是大家熟悉的那個民進黨。

就在李孟諺外遇爆出的同一天，也傳出沉潛多年的嘉義縣前縣長張花冠，將接任華航子公司「華膳」的董事長。「官方」說法，是張花冠長於觀光行銷，未來華膳轉型，可借助她這方面長才。但只有地方首長經驗的張花冠，與華航、華膳業務完全摸不到邊，這當然又是一個赤裸裸的「酬庸」。

而且，酬庸也就罷了，綜觀過去從政生涯，張花冠的爭議也不少。光是2012年發生的「大埔美香草藥草生技園區BOT案」，就一路纏訟到2017年，張花冠的妹妹因此還遭到收押，後來與張花冠一起因貪汙罪嫌遭起訴。雖然在政黨輪替後，張花冠只以「洩密罪」被輕判1年10個月，但官商勾結爭議卻是事實。賴清德剛上台不久，就讓張花冠「重出江湖」，這當然不會是什麼「高道德標準」。

而賴清德在政府的用人上，也同樣「可觀」，最為人詬病的，是由曾經被指控當企業「門神」，且因不當兼職遭監察院彈劾的陳金德出任主管政府採購的公共工程委員會主委，以及由曾涉及重大經濟犯罪的郭智輝擔任經濟部長。近日也爆出，賴清德聘任的「總統府資政」和「國策顧問」，有賄選前科犯、性騷疑犯、賣假藥的地下電台負責人，簡直變成了「更生人協會」。

至於李孟諺案的「明快」處理，其實與所謂的「道德標準」毫無關係，純粹只是「危機處理」罷了。首先，李孟諺雖然號稱是「賴系」、「台南幫」，但其實出身自台北縣政府的「蘇系」，與蘇貞昌淵源較深，並非賴清德「嫡系」。其次，是李孟諺的外遇案有被「擠牙膏」跡象，如不盡速處理，後續還會如何發展，恐怕連李孟諺自己也無法評估。第三是李孟諺外遇對象疑是「陸配」，與前立委趙天麟如出一轍。最後當然是李孟諺的交通部長位子，黨內覬覦者多，到底是誰出手爆料也很難說，事涉黨內鬥爭的「家醜不外揚」，當然要盡快平息。

所以總結來看，賴政府「快刀斬李孟諺」，無關乎道德標準，只是「危機處理」罷了。而依照民進黨過去慣例，這種因為到達瑕疵下台者，沉潛個一段時日，總還是能分到好位子。所以對李孟諺來說，請辭也是聰明之舉。大家互相配合演一場戲，等風頭過了，再來「補償」不遲。